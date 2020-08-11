Американские биржевые площадки в понедельник завершили торги преимущественно ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,27%, закрывшись на отметке 3360,47 пункта; промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,3%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,39%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на один базисный пункт, до 0,58%, что стало самым высоким показателем почти за две недели. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на два базисных пункта, до −0,53%.

Поддержка со стороны ФРС и лучший, чем ожидалось, сезон корпоративных отчетностей за второй квартал позволили S&P 500 вплотную подойти к историческим максимумам, достигнутым бенчмарком в феврале текущего года. В настоящий момент свыше 80% компаний, входящих в состав индекса S&P 500, превзошли сильно заниженные оценки экспертов, а прибыль в среднем оказалась на 22,5% выше ожиданий, что является самым высоким показателем за всю историю.

На данном этапе инвесторы терпеливо продолжают ждать нового пакета стимулов для американской экономики. В понедельник министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу CNBC заявил, что администрация Трампа и Конгресс могут достичь соглашения уже на этой неделе. Кроме того, интерес для рынков представляют запланированные на 15 августа американо-китайские переговоры, целью которых является мониторинг соблюдения ранее заключенных торговых договоренностей.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,26% и закрылись на отметке $44,96. Поводом для оптимизма послужили умеренно позитивная конъюнктура на мировых финансовых рынках, данные от нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которым за неделю, завершившуюся 7 августа, снижение числа действующих нефтяных буровых установок в США установило новый рекорд, и заявления главы Saudi Aramco Амина Насера о том, что спрос на сырую нефть в Азии почти вернулся к докоронакризисному уровню. Сегодня в 23:30 МСК игроки будут ждать статистики по недельным запасам нефти от Американского института нефти, цифры которой вкупе с настроениями на биржах США определят вектор движения нефтяных котировок на старте торгов в среду.

В понедельник индекс Мосбиржи снизился на 0,39%, закрывшись на отметке 2960,78 пункта. На данном этапе локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2945 и 2920 пунктов, сопротивление — 3005 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметке 126600 и 125000 пунктов, сопротивления — 128000 и 130000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 73,47 прибавив 0,35% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 73,20 и 72,65. Сопротивления — 74,10 и 74,70.