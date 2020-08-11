Российский рынок акций начал торговую неделю со снижения. Масштаб распродаж был незначительным. Коррекция последних трех дней по индексу МосБиржи в сумме составляет всего 1%. Такую просадку можно выкупить в течение одного дня при улучшении внешнего фона.

Чуть хуже рынка накануне выглядели голубые фишки. А вот индекс акций компаний средней и малой капитализации в понедельник закрывался в плюсе. Таким образом, спред в их динамике вновь начал расти. В условиях начавшейся рыночной консолидации менее ликвидные инструменты склонны показывать более сильную динамику, что ранее мы уже много раз видели. С начала года индекс голубых фишек снизился на 6,1%, а бумаги компаний малой и средней капитализации прибавили 7,5%.

Важно, что вчерашнее снижение индекса МосБиржи происходило на пониженных оборотах. То есть масштабного бегства из наиболее ликвидных бумаг не наблюдается. Объемы торгов на дневной сессии в понедельник составили 48 млрд руб. Это минимум за последние три недели.

Хуже рынка вчера выглядели фавориты последних недель: TCS Group (-3,3%) и Яндекс (-3,5%). На мой взгляд, продолжительного отката в этих бумагах ждать не стоит. Мы уже много раз видели, как и в США, и на нашем рынке в так называемых «историях роста» отлично работает правило «Buy the dip». Оно подразумевает выкуп любых сильных просадок в инструменте.

Текущий откат по индексу МосБиржи воспринимается в качестве стандартной коррекции после мощной волны роста. Краткосрочные ожидания нейтральные, но на длинной дистанции потенциал для положительной переоценки сохраняется. В качестве следующей технической цели наверху выделяется область 3050–3075 п.

Несмотря на третью сессию роста индекса доллара, цены на нефть выглядят относительно стабильно. В понедельник стоимость фьючерсов Brent поднялась к $45, поддерживая благоприятный фон для российских акций нефтегазового сектора.

Накануне стоимость барреля нефти в рублях поднялась до среднего значения за последние 12 месяцев — 3300 руб. Это все еще гораздо ниже, чем в 2019 г. Тогда коридор колебаний составлял 3700–4400 руб., а средняя по году — 4150 руб. Среди акции нефтяных компаний наиболее устойчивыми к внешним факторам могут быть бумаги Лукойла, а также привилегированные акции Сургутнефтегаза, воспринимаемые многими в качестве защитного инструмента от ослабления рубля.

В паре USD/RUB сформировался новый торговый диапазон. Его нижняя граница расположена около 72,3–72,6. Сверху область сопротивления проходит в районе 74,5–75. В ближайшие дни ожидаем консолидацию в этом коридоре. Какие-то краткосрочные идеи здесь сложно предложить

На рынке США тем временем фокус внимания инвесторов временно сместился с представителей сектора высоких технологий на другие бумаги. Индекс широкого рынка S&P 500 растет семь сессий подряд, а вот высокотехнологичный Nasdaq 100 падает последние две сессии.

По S&P 500 магнитом выступает уровень исторических максимумов, установленных в феврале текущего года (3393 п.). При стабильном внешнем фоне допускаем пробой этого уровня. В таком случае цели сместятся к 3425–3445 п., откуда возможна уже более сильное коррекционное движение вниз.

Локально с осторожностью смотрим на бумаги золотодобывающего сектора. Похоже, мощный импульс роста в драгметаллах временно завершился, что способно вызвать фиксацию длинных позиций в акциях сектора.

Среди корпоративных событий сегодня можно выделить встречу главы Интер РАО с президентом Владимиром Путиным. Также сегодня ожидаются отчеты за I полугодие 2020 г. у Норникеля и Юнипро.

По ГМК вчера произошел взаимный обмен мнениями двух ключевых акционеров по поводу дальнейшей стратегии развития компании. Владимир Потанин, контролирующий через Интеррос 34,5% ГМК, заявил, что акционерное соглашение между основными владельцами Норникеля стало рудиментом, пишет Reuters. По его мнению, оно не нужно для развития компании, позволяет давить на нее ради извлечения дивидендов, невзирая на условия.

Русал, владеющий 27,8% Норникеля, в свою очередь выпустил ответный пресс-релиз, в котором обозначил, что для компании, инвестировавшей в акции ГМК $14 млрд, дивиденды всегда были важным вопросом, показывающим акционерам эффективность этой инвестиции. В Русале считают, что дивиденды нужно не уменьшать, а оставлять в России и направлять на развитие российской экономики.

Спор двух главных акционеров ранее уже имел место, а текущие заявления лишь подтвердили различие взглядов мажоритариев на дальнейшее развитие компании. Влияние на акции Норникеля может быть сдержанным.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,2%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце августа поднимаются на 0,4% и находятся около уровня $45,1.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет выше уровня закрытия понедельника.



