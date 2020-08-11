Российский рынок акций, несмотря на бодрое начало дня, завершил понедельник снижением на 0,4%. Закрытие наших торгов как раз пришлось на временное снижение американских индексов. Пока ничего страшного не происходит: Индекс Мосбиржи слабо корректируется после сильного роста. Однако массового выхода из бумаг мы не наблюдаем, обороты торгов относительно последних дней низкие.

После нашего закрытия Америка пошла вверх, да и сегодня с утра американские фьючерсы подрастают. Поэтому откроемся мы ростом и, скорее всего, компенсируем вчерашнюю просадку.

Из высоколиквидных бумаг стоит отметить «Яндекс» и акции самой Мосбиржи, которые вчера были в лидерах падения, снизившись, соответственно, на 3,6 и 1,7%%. Это одни из самых сильных бумаг российского рынка, поэтому на просадках их стоит подбирать как спекулятивно, так и среднесрочно.

Продолжилась коррекция золота, которое сегодня сверху вниз уже подходит к отметке 2000 долларов за тройскую унцию. Сложно сказать, где остановится фиксация прибыли, однако практически нет сомнений, что рост золота возобновится. Поэтому готовимся прикупать акции золотодобытчиков, прежде всего «Полюса» и «Петропавловска», которые вчера также сильно просели.

Рубль в паре с долларов завершил вчерашний день очень слабым укреплением. На российскую валюту давят события в Белоруссии, где проходят протесты против избирательной кампании Лукашенко на выборах его президентом. Пока внешний мир не высказывает своего отношения к происходящему, но стоит быть готовым к тому, что в белорусских событиях, как бы они ни шли в дальнейшем, будет обвинена Россия. Как и в чем конкретно? Придумают, это им не впервой….

Среднесрочно на рубль мы смотрим с пессимизмом, но краткосрочно паре доллар-рубль стоит сходить в район 73, а может быть и чуть ниже. Сильной поддержкой по паре выступает район 72,6, его пробития мы не ждем.

Нефть сумела с утра забраться выше 45 долларов за баррель. Это немного поддержит акции «нефтянки», но на особый их рост рассчитывать не стоит – цены далеко не те, чтобы нефтяной сектор чувствовал себя комфортно. Да и особых драйверов роста нефти нет. Не исключено, что инвесторы просто вспомнили, что нефть не участвовала в ралли сырьевых активов на снижении курса доллара к мировым валютам и теперь просто переоценивают стоимость «черного золота» при новом уровне доллара.

Однако кратковременного сильного роста котировок можно ждать завтра, если американская статистика третью неделю подряд покажет сильное снижение запасов.

Стоит также отметить, что в Штатах наступает традиционный период остановки НПЗ на профилактику, а чуть позже наступит сезон ураганов. Поэтому, если мы не увидим никаких резко негативных событий, типа очередного обострения американо-китайских отношений, то котировки нефти могут плавно подобраться поближе к 50 долларам за баррель.