Рублевые облигации пропускают повышение спроса на риск ЕМ
В понедельник торги рублевыми облигациями прошли в боковом диапазоне. Доходность 10-летних ОФЗ осталась на уровне 5,92% годовых. При этом российские суверенные евробонды вместе с остальными ЕМ продолжили расти в цене. Доходность Russia`29 снизилась до 2,21% (-3 б.п.). Доходность Russia`47 переписала исторический минимум, снизившись до 2,87% годовых (-12 б.п.). Оптимизм в отношении евробондов развивающихся стран поддержал новый пакет экономических стимулов, подписанный Д. Трампом, а также рост цен на нефть до мартовских максимумов – 45 долл за баррель Brent и замедление темпов распространения коронавируса. Продолжающаяся программа ФРС по выкупу UST на 80 млрд долл в месяц и ожидания возможного контроля доходности американских гособлигаций поддерживают спрос на длинные евробонды.
Премия в российских 10-летних еврооблигациях к UST-10 с начала августа уже сократилась с 195 до 164 б.п. при среднем значении спреда за последний год 180 б.п. Мы отмечаем, что на текущем уровне российские евробонды уже выглядят дорогими для покупки и потенциал дальнейшего роста цен в значительной мере исчерпан.
Рублевые облигации сегодня вряд ли поддержат оптимизм внешних рынков в силу ожиданий инвесторами большого размещения ОФЗ, которые необходимы для финансирования дефицита бюджета РФ.
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