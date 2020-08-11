Внешняя ситуация перед стартом торгов в России позитивная. Азиатские индексы преимущественно растут, нефть дорожает, сырьевые валюты укрепляются против доллара США, а иена, напротив, смотрится слабее американца. Подобная динамика активов говорит о том, что российский рынок начнёт день в плюсе, а рубль продолжит укрепляться с шансом оказаться под отметками 73,0 за доллар и 86,0 за евро. Из корпоративных событий предстоящего дня стоит выделить отчётность по МСФО от «Юнипро» и ГМК «Норникель».

По итогам торгов 10 августа индекс МосБиржи снизился на 0,39% до 2960,78 п., а РТС на 0,27% до 1267,96 п. Внешний фон в течение дня оставался достаточно спокойным. Нефть дорожала, стимулируя покупки в нефтегазовом секторе. Однако укрепление рубля к занавесу торгов стало более ощутимым, что оказало давление на весь рынок. Акции «Газпрома», «Роснефти» и «ЛУКОЙЛ» подорожали от 0,2% до 0,4%. «Алроса» (+1,5%) сообщила о росте продаж алмазно-бриллиантовой продукции до $35,8 млн в июле по сравнению с $31,3 млн в июне. За первые семь месяцев года продажи составили $1,027 млрд. Кроме того, на динамику акций могли повлиять новости о возможном одобрении закупки продукции компании в Госфонд. ОГК-2 (-0,43%) сообщила о росте прибыли в I полугодии на 6,7% до 10,293 млрд рублей при снижении выручки на 13% до 60,328 млрд рублей. В лидерах дня были бумаги «Селигдар» (+5,44%), ТГК-2 (+4,66%), НЛМК (+3,09%), «Аэрофлот» (+1,82%), и «ФСК ЕЭС» (+1,7%). В целом, бумаги металлургов пользовались спросом на фоне сокращения падения цен производителей Китая в июле, что может говорить об оживлении спроса. Среди аутсайдеров завершили день «Петропавловск» (-4,26%), Yandex (-3,09%), TCS Group (-2,96%), «Московская Биржа» (-1,91%) и «Полюс» (-1,48%). В бумагах «Полюс» явная психологическая коррекция на потере темпа роста цены золота. Бумага была сильно перегрета в последние недели и при первых признаках неуверенности в золоте она может оказаться под давлением. Активность заметно снизилась и по итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 48,019 млрд рублей.

Рубль начинал день неуверенно, но затем смог укрепить свои позиции, как против евро, так и против доллара США. В пользу рубля говорила нефть, которая к вечеру поднялась выше $45 за баррель Brent. Кроме того, ослабление россиянина за июль и рост доходностей по ОФЗ привели к возникновению ситуации, которая способствует возвращению нерезидентов на российский долговой рынок. Размещения ОФЗ 5 августа показали заметное улучшение спроса. Соответственно, в условиях почти повсеместных отрицательных реальных ставок российский рубль может предложить инструменты, где доходность остаётся положительной. Туристический сезон в этом году вряд ли приведёт к возникновению повышенного спроса на валюту, так как объёмы зарубежных поездок будут заметно ниже, чем в прошлом сезоне отпусков.

Торги в США завершились разнонаправленно. NASDAQ отметился снижением, а S&P 500 и DJIA выросли седьмую сессию подряд. Инвесторы периодически возвращаются к идее ротации капитала из перегретых акций технологичных компаний в бумаги цикличного характера. К примеру, сектор энергетики вырос на 3,08%, а промышленный на 2,43%. В индивидуальном плане сюрпризов не было. Сеть отелей Marriott International Inc. (+3,57%) отчиталась хуже ожиданий, но на рынке полагают, что худшее уже позади. Акции компании доставки FedEx Corp. взлетели на 8,96% благодаря очередным рекомендациям аналитического сообщества. В экономике, где торговля существенно смещается в сторону электронной коммерции, роль специализированных компаний по доставке становится ещё более значимой. Из статистики можно отметить рост вакансий в США на 518 тыс. за июль до 5,8 млн. Исполнительные указы Дональда Трампа по налоговым каникулам, а также выплатам пособий по безработице пока больше вызывают вопросов, так как четверть предполагаемых выплат должны будут покрываться бюджетами штатов. Тем не менее, даже в качестве временного решения эти средства помогут безработным американцам обеспечить устойчивость своей кредитной истории. По итогам торгов DJIA вырос на 1,3% до 27791,44 п., S&P 500 на 0,27% до 3360,47 п., а NASDAQ упал на 0,39% до 10968,36 п.

Интерес американских инвесторов к цикличным секторам рынка распространился на азиатские торги. Большинство региональных индексов торговалось в плюсе. Наиболее внушительный рост показали японские акции, чему также способствовало ослабление иены до 106,1 за доллар. Также существенно вырос индекс Гонконга Hang Seng, реагируя на то, что ответ Китая на персонализированные санкции США оказался достаточно мягким и условным. Из статистики стоит обратить внимание на падение ВВП Сингапура в апреле-июне на 42,9% по сравнению с предыдущим кварталом. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22745,45 п. (+1,86%), Hang Seng — 24963,27 п. (+2,40%), Shanghai Composite — 3397,13 п. (+0,53%).

Нефть продолжила осторожный рост, реагируя на президентские указы в США по поддержанию экономики. Также обнадёживает, что действия Дональда Трампа стимулировали демократов и республиканцев к поиску дальнейших компромиссов по социально-экономическому пакету. Сам Дональд Трамп сообщил, что демократы выразили желание встретиться с ним для обсуждения пакета. Также в пользу роста котировок нефти и других сырьевых активов вновь играет фактор слабеющего доллара. После попыток укрепления в понедельник, американская валюта вновь теряла свои позиции. Впрочем, золото продолжило корректироваться на фоне сильной перекупленности за предыдущие несколько недель. К 9:00 мск Brent — $45,22 (+0,51%), WTI — $42,28 (+0,81%), Золото — $2015,7 (-1,18%), Медь — $6309,65 (+0,02%), Никель — $14180 (-0,74%).

Индекс доллара снижался на 0,05% до 93,53 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 0,58% по сравнению с 0,57% накануне вечером. CAD, AUD, NZD укреплялись от 0,15% до 0,35% против доллара США. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,175 (+0,09%), GBP-USD — $1,308 (+0,1%), USD-JPY – 106,14 (+0,23%).