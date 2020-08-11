Прогноз результатов "Роснефти" за II квартал по МСФО: чистая прибыль составила 25 млрд рублей
Роснефть должна опубликовать финансовые результаты за 2К20 по МСФО в пятницу 14 августа.
Мы ожидаем, что выручка компании снизится до 1 054 млрд руб. (-40% кв/кв, —51% г/г), отражая сильнейшее падение цен на нефть (цена Urals рухнула на 37% кв/кв), сокращение добычи по условиям соглашения ОПЕК+, а также снижение объемов торговых операций в результате введения санкций США в отношении торговых «дочек» Роснефти.
Мы прогнозируем падение EBITDA на 43% кв/кв и на 66% г/г до 175 млрд руб., а также снижение рентабельности EBITDA до 17% (против 18% в 1К20 и 24% во 2К19).
По нашим оценкам, компания получит в этом квартале положительную чистую прибыль (на уровне 25 млрд руб.) за счет прибыли от курсовых разниц, однако этого будет недостаточно для покрытия убытка в 156 млрд руб., полученного в 1К20; таким образом, предполагая, что Роснефть будет придерживаться текущей дивидендной политики, предусматривающей дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, мы не ожидаем дивидендов за 1П20.
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