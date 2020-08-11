Прогноз результатов "Русала" по МСФО за I полугодие: EBITDA снизился на 58% г/г
Русал должен представить отчет о финансовых результатах в четверг, 13 августа. По нашим прогнозам, выручка составит $4 327 млн (-9% г/г), EBITDA — $223 млн (-58% г/г). Рентабельность EBITDA, как ожидается, снизится до 5.2% (против 11.1% в 1П19) вследствие падения цен на алюминий.
Мы оцениваем текущий прогресс относительно консенсус-прогноза Bloomberg по EBITDA 2020П ($679 млн) всего лишь в 33%, и, если фактическое значение окажется вблизи нашей оценки, реакция рынка на отчет о финансовых показателях может оказаться негативной.
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