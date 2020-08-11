Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дня на умеренно позитивном внешнем фоне, полагают аналитики.

По их мнению, рост цен на нефть и азиатских площадок поддержит рублевые активы.

ПРОГНОЗ

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с умеренным приростом", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 2965-2975 пунктов.

"Внешняя ситуация перед стартом торгов в России позитивная. Азиатские индексы преимущественно растут, нефть дорожает, сырьевые валюты укрепляются против доллара США, а иена, напротив, смотрится слабее американца. Подобная динамика активов говорит о том, что российский рынок начнет день в плюсе, а рубль продолжит укрепляться с шансом оказаться под отметками 73 рубля за доллар и 86 рублей за евро", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

По мнению Антона Старцева из ГК "Олма", в паре доллар-рубль в краткосрочной перспективе возможна консолидация чуть ниже отметки 73,5 рубля.

ВНЕШНИЙ ФОН

Биржевые индексы США в понедельник закрылись на отметках, близких к рекордным. Однако технологический индекс NASDAQ снизился после ряда ежедневных рекордов.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы растут на 0,19-0,32%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также в плюсе. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 1,81%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,39%. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,4%, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,47%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 2,51%, южнокорейский KOSPI — на 1,52%.

Цена нефти замедлила рост и поднимается на 0,07% — до 45,02 доллара за баррель сорта Brent. Ранее в ходе торгов нефть дорожала более активно, примерно на 0,5%.

Курс евро снижается на 0,02% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1736 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в понедельник снизился третий раз подряд, продолжая корректироваться после недавнего обновления максимумов за несколько месяцев. Умеренно позитивный внешний фон не помешал игрокам фиксировать прибыль.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов опустился на 0,39%, до 2960,78 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,27%, до 1267,96 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 26 копеек — до 73,47 рубля, евро — на 58 копеек, до 86,28 рубля, следует из данных Московской биржи.