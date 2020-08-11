Накануне сегодняшнего недельного депозитного аукциона Банка России однодневные ставки остались на относительно высоких уровнях. Ставка RUONIA, по нашим оценкам, вчера поднялась выше 4,2% (против 4,17% в пятницу), средняя ставка однодневного валютного свопа выросла на 5 бп (до 3,95%), а индекс RUSFAR овернайт снизился на 1 бп, до 4,2%. Банки полностью выбрали лимит как на аукционе однодневного репо с Федеральным казначейством (предложенные 70 млрд руб. были привлечены одним участником), так и на недельном аукционе, где 40 млрд руб. были распределены между двумя банками. На сегодняшнем аукционе однодневного репо Казначейство уменьшило лимит до 10 млрд руб., которые, как мы ожидаем, также будут выбраны в полном объеме, как и 30 млрд руб., предлагаемые к размещению на 35-дневных депозитах. Баланс средств банков на корсчетах в ЦБ вчера достиг 2,68 трлн руб., превысив 2,6 трлн руб., необходимые, по нашим оценкам, для выполнения требований усреднения. В условиях повышенных ставок Банк России, как мы полагаем, оставит лимит на недельном депозитном аукционе на уровне 1,7–1,8 трлн руб.

Также сегодня регулятор предложит к размещению три транша КОБР с погашением в сентябре, октябре и ноябре, на сумму по 300 млрд руб. каждый. Завтра наступает срок погашения августовского выпуска КОБР на 700 млрд руб., который, как мы ожидаем, банки полностью заместят новыми бумагами, в основном – более короткими. Отметим, что размещение сразу трех траншей КОБР в один день Банк России проведет впервые с марта. Мы расцениваем это как признак нормализации ситуации с ликвидностью.

Более длинные ставки денежного рынка вчера преимущественно росли. Кросс-валютные ставки повысились на 1–3 бп, в том числе годовая ставка NDF закрылась на отметке 3,93% (+3 бп), а 5-летняя ставка кросс-валютного свопа достигла 3,89% (+1 бп). Кривая процентных свопов сместилась вверх на 1–2 бп, в том числе годовая и 5-летняя ставки IRS составили 4,63% и 5,23% соответственно. Котировки FRA выросли на 1 бп, оставшись чуть ниже уровня 3-месячной ставки MosPrime (4,60%). В настоящий момент 3x6 FRA торгуется на отметке 4,51%, а 9x12 FRA составляет 4,57%. Из этого следует, что кривая FRA закладывает низкую вероятность того, что на заседании в сентябре ключевая ставка Банка России будет снижена – между тем мы в рамках базового прогноза по-прежнему ожидаем ее снижения на 25 бп.