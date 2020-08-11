Глобальные рынки сохранили восходящий тренд на фоне стимулирования экономик и неплохой отчетности американских компаний. Мы ожидаем некоторой коррекции в августе. При этом темпы снижения доллара остановились. Однако мы ожидаем дальнейшего падения американской валюты.

Динамика международных рынков на неделе была неоднородной на фоне эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем, а также в ожидании макростатистики по рынку труда США за июль и новостей о новом пакете стимулирующих мер американской экономики. По итогам недели индекс S&P 500 прибавил 2,5%, Stoxx Europe 600 – 2,0%, индекс развивающихся стран MSCI EM – 1,0%. Ключевые индикаторы АТР также завершили неделю ростом: Shanghai Composite вырос на 1,3%, Nikkei 225 – на 2,9%.

Администрация президента США Д. Трампа ввела санкции против глав администрации Гонконга К. Лам и нескольких других официальных лиц из-за участия в ограничении политических свобод. В ответ власти Китая применили санкции в отношении американских политиков (Т. Круз и М. Рубио). Напомним, что на 15 августа 2020 г. запланированы переговоры между США и КНР, на повестке которых соблюдение принятого в начале этого года двухстороннего торгового соглашения.

Отчет по рынку труда в США за июль оказался лучше ожиданий, подтвердив таким образом, что восстановление американской экономики продолжается несмотря на сохраняющуюся опасность второй волны коронавируса. Число рабочих мест выросло на 1,76 млн (прогнозировалось 1,48 млн), безработица снизилась до 10,25% (прогнозировалось снижение до 10,6%).

Конгрессу США не удалось согласовать новый пакет экономической помощи в установленные сроки – Решение должно было быть принято в минувшую пятницу перед уходом Конгресса на каникулы. В выходные Д. Трамп продлил президентским указом выплату повышенных пособий по безработице, временную отсрочку налога на заработную плату, защиту от выселения и льготу по студенческой ссуде. Между тем лидер демократов Н. Пелоси и министр финансов С. Мнучин заявили о готовности продолжить диалог в ближайшее время.

Российский рынок

Российский рынок следовал за глобальным и продолжал свой рост на фоне повышения цен на нефть. Восходящая динамика была обусловлена дорожающей нефтью и улучшением настроений на глобальных рынках в ожидании утверждения новых стимулирующих мер американской экономики. Индекс РТС прибавил за неделю 3,0%, индекс МосБиржи поднялся на 2,1%. Национальная валюта укрепилась на 0,9% относительно доллара США. На наш взгляд, рынки будут корректироваться в августе.

Нефть

Котировки нефти Brent за неделю выросли на 2,5%. По данным Минэнерго США, за прошедшую неделю коммерческие запасы нефти в стране снизились на 7,37 млн барр. при ожидании их сокращения на 3,35 млн барр. и данных API, зафиксировавших снижение на 8,59 млн барр. Суточная добыча нефти по итогам недели снизилась на 100 тыс. барр., до 11,0 млн барр.