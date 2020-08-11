Банк России готов увеличить объем КОБР в обращении
ЦБ проведет сегодня три аукциона по размещению КОБР. Будут предложены 34–36-й выпуски c погашением в сентябре, октябре и ноябре соответственно. Номинальный объем каждого составляет 300 млрд руб., расчеты по итогам аукциона пройдут завтра. Завтра же погашается 33-я серия номинальным объемом 700 млрд руб., так что решение предложить сразу три новых выпуска может быть вызвано желанием позволить банкам полностью рефинансировать вложения в КОБР. Вполне вероятно, что спрос на всех трех аукционах будет высоким, у ряда кредитных организаций сложился значительный избыток ликвидности, причем он относительно постоянный. В последние недели предложение на семидневных депозитных аукционах ЦБ держится уверенно выше 2 трлн руб., лимит же не превышает 1,7–1,8 трлн руб. Вот этот избыток и может быть перенаправлен в КОБР в дополнение к средствам, которые банки получат при погашении. Возобновление аукционов (и возврат на рынок всех отложенных выпусков) указывает на существенное улучшение ситуации с ликвидностью. До конца года приток ликвидности в банковскую систему должен продолжиться, поэтому вполне возможно, что объемы последующих выпусков КОБР вырастут.
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