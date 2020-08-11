После закрытия торгов 12 августа MSCI опубликует результаты августовской квартальной ребалансировки, которые вступят в силу после завершения торгов 31 августа. Главным событием для российского рынка будет потенциальное включение акций Яндекса в расчетную базу MSCI. Кроме того, высока вероятность, что при текущих ценах акции Mail.ru Group могут быть включены в индексы MSCI в ноябре, а ММК, напротив, будет исключен.

Возможно, что в августе Яндекс будет включен в расчетную базу MSCI. Мы по-прежнему считаем, что такой сценарий вполне вероятен по итогам августовской ребалансировки благодаря повышению ликвидности акций Яндекса на Московской бирже за последний год. Мы ожидаем, что Яндекс будет включен в MSCI Russia с весом 8,6% (по текущим ценам), но также возможен сценарий включения с весом 8,1% (хотя он менее вероятен, на наш взгляд).

Повышается вероятность того, что Mail.ru Group будет включена в индексы MSCI по итогам ноябрьской ребалансировки. В начале июля Mail.ru Group получила листинг на Московской бирже, и с тех пор ее ликвидность более чем вдвое превысила минимальный уровень, который, по нашим расчетам, необходим для включения в индексы MSCI в ноябре. Мы ожидаем, что акции Mail.ru Group будут включены в индекс MSCI Russia с весом 1,4-1,6%. Такой сценарий может не сбыться, если ликвидность Mail.ru Group в Москве снизится в августе и сентябре.

Акции ММК могут быть исключены MSCI в ноябре. После того как в мае из индексов MSCI были исключены акции Транснефти, ММК стала российской компанией с самым маленьким весом в индексах. Ее акции отставали по динамике котировок от индексов MSCI Russia и MSCI EM. По всей видимости, акции ММК могут быть исключены из расчетной базы MSCI в ноябре, т. к. их текущие цены на 7-12% ниже требуемых минимумов.