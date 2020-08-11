Цены на газ TTF "на день вперед" выросли до $2,5/млн БТЕ ($92/тыс. куб. м), цена одномесячного форвардного контракта на TTF достигла $2,7/млн БТЕ ($102/тыс. куб. м). Это соответственно на 40% и 49% выше уровней на момент закрытия торгов 31 июля. Цена Henry Hub в августе уже поднялась на 24% до $2,2/млн БТЕ.

Рыночные сигналы говорят о сокращении разрыва между предложением и спросом, потребление в августе сезонно на низком уровне, а запасы газа в европейских хранилищах все еще близки к историческим максимумам. По мнению экспертов, на которых ссылаются в своих публикациях Bloomberg и Интерфакс, росту цен на газ способствовал целый ряд факторов. В частности, прогнозировалось, что август будет более жарким, чем обычно, на Украине увеличили объемы закачивания газа в хранилища, а предложение сократилось (в том числе из-за отмены поставок СПГ и уменьшения объемов, поставляемых по газопроводам).

Наше мнение. На наш взгляд, перечисленных выше факторов вряд ли было достаточно для столь резкого роста цен. Но, по-видимому, оптимизм на рынок вернулся быстрее, чем мы ожидали. Пока спотовые цены на газ восстановились только до апрельских уровней, и, по нашему мнению, позитивный эффект для Газпрома и НОВАТЭКа будет ограниченным, т. к. в 3К20 их средние цены реализации останутся низкими. В то же время спотовые поставки стали прибыльными после довольного сложного периода в мае — июле, и повышение спотовых цен позволяет надеяться на то, что восстановление в 4К20 и 2021 году будет более быстрым, чем предполагает текущая кривая форвардов. При этом мы считаем, что большой объем газа в хранилищах будет оказывать давление на рынок, даже в отопительный сезон. В начале августа совокупные запасы газа в ЕС и на Украине превышали 110 млрд куб. м, что эквивалентно 85% общего объема хранилищ. В ЕС газовые хранилища заполнены почти на 90% (что близко к средним уровням октября — ноября), а на Украине — примерно на 75% (это самый высокий уровень с 2014 года, когда страна начала импортировать газ из Европы).