Банк России вчера объявил ряд новых мер, нацеленных на поддержку банков и заемщиков. С апреля по июль динамика необеспеченного кредитования была слабой (в апреле оно сократилось на 1,7%, в мае — на 0,2%, в июне выросло лишь на 0,4%, а в июле снова упало на 0,3%), т. к. спрос упал, а банки ужесточили критерии выдачи кредитов. Кроме того, на фоне падения доходов заемщиков все больше новых кредитов попадает в категорию ссуд с более высокими коэффициентами риска. Учитывая все эти факторы, Банк России снизил примерно на 40-50 п. п. надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, которые будут выдаваться с 1 сентября 2020 года. Например, надбавка к коэффициентам риска по новым необеспеченным кредитам с показателем долговой нагрузки (ПДН) 40-50% и полной стоимостью кредита (ПСК) 20-30%будет снижена с 100-130% до 50-90%. С 2013 года Центробанк несколько раз повышал надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам, а в текущем году впервые снизил их. Эта мера должна поддержать капитал банков, предоставляющих необеспеченное кредитование, а среди публичных банков больше всего выиграет TCS Group, т. к. в ее кредитном портфеле 81% приходится на необеспеченные ссуды (против 16% у Сбербанка и 14% у ВТБ).

ЦБ также отменил дополнительные надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам, выданным до 31 августа 2019 года. По оценке ЦБ, отмена этих надбавок эквивалентна увеличению капитала банков на 168 млрд руб. Эта мера очень выгодна для TCS Group. В сообщении Центробанка отмечается, что при этом у банков останется макропруденциальный буфер по необеспеченным потребительским кредитам величиной до 440 млрд руб., накопленный за последний год действия надбавок.

По состоянию на конец 2К20 средний коэффициент риска по розничным кредитам TCS Group составлял 172%. Мы ждем, что компания прокомментирует, какую поддержку капиталу окажут меры, объявленные ЦБ. По нашим примерным оценкам, снижение среднего коэффициента риска по розничным кредитам на 10 п. п. повышает коэффициент достаточности базового капитала Тинькофф Банка примерно на 30-35 б. п. (по состоянию на 1 июля 2020 года он составлял 10,1%). Кроме того, эти изменения будут способствовать стабильности дивидендных выплат (которые банк возобновил в последние два квартала).

ЦБ РФ также отменил ограничения на размер эквайринговой комиссии для онлайн-покупок ряда товаров, что должно позитивно отразиться на комиссионном доходе банков, в том числе TCS Group.