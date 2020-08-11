Прогноз результатов МТС по МСФО за II квартал: выручка упала на 2% г/г.
МТС опубликуют результаты за 2К20 в среду, 19 августа. Мы ожидаем падения выручки на 2,0% по сравнению с 2К19 до 114,0 млрд руб. в 2К20 (включая годовое снижение выручки в сегменте мобильных услуг в России на 0,2%) в основном вследствие резкого уменьшения выручки в сегменте высокорентабельных услуг международного роуминга. Мы прогнозируем 4%-е сокращение продаж мобильных устройств относительно 2К19, что в целом соответствует рыночной динамике. Мы полагаем, что скорректированная EBITDA будет на 7,3% ниже показателя за 2К19 при рентабельности по EBITDA на уровне 41,7% (снижение на 2,4 п. п.), что обусловлено изменениями в структуре выручки (в результате уменьшения выручки от роуминга) и увеличением резервов МТС Банка за квартал. По нашим оценкам, чистая прибыль составит 10,4 млрд руб. при рентабельности 9,2%. Мы полагаем, что во время телефонной конференции в центре внимания будут комментарии компании относительно текущих тенденций на рынке и их возможного влияния на показатели за весь 2020 год.
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