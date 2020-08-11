X5 Retail Group в четверг, 13 августа, представит результаты за 2К20 по МСФО и проведет телефонную конференцию. Компания уже сообщила об увеличении выручки за отчетный период на 13,2% и росте сопоставимых продаж на 4,3% на фоне повышения среднего чека на 26,1%, которое было частично нивелировано оттоком трафика на 17,2%. В итоге консолидированная выручка должна составить примерно 493,5 млрд руб. Сокращение доли промоакций в 2К20 должно благоприятно отразиться на валовой рентабельности. С учетом этого мы прогнозируем валовую маржу на уровне 24,8%, т. е. выше 24,3%, которые были зафиксированы по итогам 1К20 (но ниже 25,0% за 2К19, когда еще не осуществлялись инвестиции в цены).

Позитивный эффект от операционного рычага также должен поддержать рентабельность. Согласно нашим прогнозам, общие, коммерческие и административные расходы (за вычетом амортизации) составят 17,0% выручки (т. е. снизятся с 18,2% по итогам 1К20 и 17,3% — по итогам 2К19), или 85,2 млрд руб. в абсолютном выражении. Это будет подразумевать рентабельность по EBITDA за 2К20 на уровне 8,4% (против 6,9% за 1К20 и 8,3% за 2К19) и EBITDA в размере 41,6 млрд руб. По нашим оценкам, с поправкой на амортизацию, процентные платежи и налоги чистая прибыль будет равна 15,4 млрд руб. при рентабельности на уровне 3,1%.

Мы ожидаем нейтральной реакции рынка на сильные финансовые показатели, т. к. во время презентации операционных результатов компания уже представила прогноз, согласно которому рентабельность по EBITDA будет выше уровня 2К19 (8,3%), т. е. достигнет максимальной отметки с 2К17. Таким образом, во время телефонной конференции больший интерес будут представлять комментарии о текущих динамике и трендах.