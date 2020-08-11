Акции "Системы" сохраняют потенциал роста
В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Системы (+4,98%) и обыкновенные акции Татнефти (+3,64%). Котировки Яндекса прибавили 2,74%. В лидерах снижения были бумаги Селигдара (-7,52%) и акции Полиметалла (-4,47%). Котировки золотодобытчиков корректируются вместе с ценами на золото, которые во вторник пробили вниз отметку 2000 долл./унц.
Акции Системы подскочили на новостях о том, что принадлежащее ей предприятие Биннофарм будет выпускать вакцину против коронавируса.
Бумаги Яндекса поддерживают ожидания их включения в расчет индекса MSCI Russia, итоги пересмотра которого будут объявлены после закрытия торгов среды.
С технической точки зрения акции Системы в августе обновили максимум с мая 2017 года и краткосрочно выглядят перекупленными, но при этом сохраняют среднесрочный и долгосрочный потенциал роста. При закреплении выше 21 руб. бумаги, вероятно, направятся к пикам 2017 года – в район 24-25,25 руб., но краткосрочно могут скорректироваться к 19,50 руб., а далее – к 18,75 руб. На данный момент имеет смысл сохранять “длинные” позиции, а краткосрочные закрывать при закреплении ниже поддержки 19,50 руб. Об опасности смены среднесрочного восходящего тренда можно будет говорить при падении бумаг ниже 18 руб.
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