Ulta Beauty — один из крупнейших ритейлеров косметики в США с рыночной долей около 7%. Общий объем целевого рынка составляет ~ $90 млрд. Реализуемая продукция включает декоративную косметику и косметику для ухода. Кроме того, компания предоставляет услуги салонов красоты, что повышает трафик магазинов. Общее количество реализуемых позиций составляет 25 тыс., общее количество брендов косметики — 500. Компания реализует продукцию как посредством точек продаж, так и онлайн, через собственный website и мобильное приложение. С целью сохранения клиентской базы компания реализует программу лояльности, количество участников которой составляет 33 млн. Общее количество магазинов компании составляет около 1 300. Компания была основана в 1990 г.

Формат магазинов Ulta Beauty (~900 кв. м.) позволяет выполнять все предписания по проведению превентивных мер по нераспространению COVID-19. В отличие от конкурентов в каждом магазине Ulta Beauty располагается салон красоты, который позволяет повысить трафик, средний чек, а также лояльность клиентов. На фоне снятия карантинных мер в США мы ожидаем восстановление продаж компании, что послужит фактором переоценки акций. По нашим прогнозам, целевая стоимость акций компании на горизонте 1,3 и 5 лет составляет $246, $280 и $314, соответственно.

В среднесрочном периоде мы ожидаем рост рыночной доли Ulta Beauty ввиду следующих факторов:

• снижение трафика в department stores (закрытие универмагов JC Penney (точки Sephora внутри), Macy’s) при росте рыночной доли продаж в специализированных магазинах косметики;

• стабильный спрос на косметику и рост спроса на косметику по уходу;

• развитие онлайн-продаж, на текущий момент доля онлайн-продаж составляет примерно 20%, в прогнозном периоде мы ожидаем рост доли до 30% к 2025 г.

• уникальность комбинации реализуемых товаров премиум-класса и масс-маркета для охвата большой аудитории клиентов

• сотрудничество с молодыми диджитал-брендами косметики.

Ulta Beauty в отличии от других участников отрасли обладает низким уровнем долговой нагрузки (Net Debt/EBITDA составляет 1,4х, включая операционный лизинг). Сильная балансовая позиция позволит компании сохранить гибкость в принятии решений и упрочить позиции в отрасли.

Основные риски:

• Эффект Amazon. Риски снижения рыночной доли компании ввиду перехода покупателей на заказ косметики через Amazon. Несмотря на сохранение данных рисков, статистика по каналам продаж показывает, что потребители предпочитают осуществлять покупки косметики в специализированных магазинах (рост доли на 5% с 2015 по 2017 гг.).

• COVID-19. Повторное введение карантинных мер может оказать значимое негативное влияние на финансовые результаты компании.



