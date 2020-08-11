Кто был никем, тот станет всем. Пожалуй, именно эти строчки из знаменитого революционного «Интернационала» могут наиболее полно охарактеризовать ход вчерашних торгов. На фоне хоть и медленно, но все же улучшающейся статистики по заболеваемости COVID-19, инвесторы все больше и больше верят в успешное завершение текущего коронавирусного кошмара, а значит и в конец ужаса для промышленных компаний и всех других бизнесов, наиболее сильно пострадавших от пандемии. И, если еще неделю назад не было равных в росте акциям технологического сектора, то теперь они находятся в арьергарде, а на первый план вышли акции промышленный монстров, таких как Boeing (BA, +5,52%), Raytheon Technologies (RTX, +4,90%), Caterpillar (CAT, +5,26%) и General Electric (GE, +4,22%). Прежде всего благодаря им акции промышленного сектора выросли вчера в среднем почти на 2% (+1,97%) и уступили лишь акциям энергетических компаний, которые бурно росли на фоне дорожающей нефти.

Естественно, что и среди индексов лучшим был именно промышленный Dow Jones (+1,30%), принявшийся в последние дни бурно догонять своих ушедших далеко вперед младших товарищей. Кстати, если индекс NASDAQ сейчас действительно потихоньку корректируется, то вот S&P500 продолжает упорно карабкаться вверх и теперь ему до своего абсолютного исторического максимума, показанного в докоронавирусную эпоху в феврале этого года, остается ровно 1%. Так что не сегодня, так завтра и эта отметка будет успешно преодолена.

Что касается отдельных акций, то и здесь все проходило в рамках общего процесса перекладки инвесторами средств из акций технологических компаний, показавших максимальный рост за последние недели, таких как Advanced Micro Devices (AMD, —3,08%), Microsoft (MSFT, —1,99%) и Facebook (FB, —2,03%) в ценные бумаги компаний, наиболее пострадавших от коронавируса. К последним в первую очередь следует отнести акции авиаперевозчиков, где вчера наблюдался рост на 7 — 9%, а также акции компаний, занимающихся «круизным извозом», подорожавшие в среднем на 8 — 10 процентов.

Так что глядя на итоги вчерашних торгов можно сделать вывод, что инвесторы может быть и временно, но все же включили режим «risk-on» и готовы принимать на себя повышенные риски, связанные с инвестициями в акции в период большой неопределенности.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 10 августа было заключено более 856 тысяч сделок с акциями 1 247 эмитентов на общую сумму почти 750 миллионов долларов США.

Ожидания рынка 11 августа. Финансовое стимулирование экономики со стороны властей и уменьшение количества заболевших коронавирусом делают свое «светлое» дело — гонят фондовые рынки все выше и выше. И на фоне отсутствия негативных новостей инвесторы воодушевляются все больше и больше, игнорируя все риски, связанные с возможными трудностями выхода экономики из кризиса. О снижении напряжения на рынках свидетельствует и сегодняшний утренний обвал цен на рынке драгметаллов. Золото теряет в цене уже почти 3% к вчерашнему закрытию и опустилось уже ниже психологически важной отметки в 2000 долларов за тройскую унцию, а серебро — и того более.

И глядя на текущую обстановку, складывается просто-таки идиллическая картинка — настолько все хорошо и безмятежно. Но именно в этой безмятежности и кроются основные риски. Поэтому как бы хорошо ни складывалась сейчас ситуация, расслабляться все же не стоит.

Однако и проходить мимо текущего хайпа тоже не надо. Ведь действительно очень многие акции промышленных компаний и потребительского сектора еще стоят очень дешево и имеют великолепные перспективы для долгосрочного роста. Поэтому сейчас действительно стоит присмотреться к активам, которые можно включить в свои долгосрочные инвестиционные портфели. Экономика экономикой, но коронавирусная зараза, судя по всему, начинает отступать. По крайней мере будем надеяться на это!

Поэтому, если смотреть на рынок в разрезе сегодняшнего дня, то у нас есть все шансы увидеть хороший рост, превышающий как минимум 1%. И при этом индекс S&P500 будет явно нацелен на достижение отметки на уровне своего абсолютного исторического максимума, то есть на уровне в 3 393 пункта. Даешь новый рекорд! С мыслью об этом и будем торговать сегодня.