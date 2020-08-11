Рубль снова укрепляется, котировки в паре доллар-рубль снова опустились ниже 73. Сегодняшний рост связан с позитивной динамикой на мировых рынках и ростом российских активов.

Рисков меньше – рубль крепче, такая простая идиома сейчас очень хорошо работает на рынке. Уже скоро начнется налоговый период и если он совпадет с притоком средств инвесторов в российские акции и облигации, то рост рубля может ускориться.

Вполне вероятно, что котировки доллара опустятся к ключевому уровню 71.40-71.60 и будут там находиться до завершения налогового периода. Я бы исходил из такого сценария, но, безусловно, нужно всегда помнить о непредсказуемом августе на финансовом рынке.



