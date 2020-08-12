По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,8%, закрывшись на отметке 3333,69 пункта; промышленный индекс Dow Jones потерял 0,38%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 1,69%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на четыре базисных пункта, до 0,63%, что стало самым высоким показателем более чем за три недели. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на пять базисных пунктов, до −0,48%, что стало самым высоким показателем более чем за две недели.

Поводом для негативных настроений послужили комментарии лидера сенатского большинства Митча Макконнелла, заявившего, что переговоры о новом и ожидаемом рынками пакете стимулов для американской экономики находятся в тупике. Однако фиксация прибыли вблизи исторического максимума по S&P 500 накануне проведения долговых аукционов Минфином США, которые традиционно создают провал ликвидности на рынке, — закономерное явление, и уже в среду будет решаться вопрос, получит ли данное снижение продолжение или S&P 500 и Dow Jones предпримут попытку обновить рекорды, установленные в феврале.

Резкая смена настроений на фондовых биржах США не обошла стороной сырьевые площадки, где по итогам прошедших торгов котировки Brent снизились на 1,04%. Однако на старте торгов в среду поддержку цене фьючерсного контракта Brent могут оказать данные от API, показавшие недельное снижение запасов сырой нефти в США на 4,4 миллиона баррелей. Позже игроки переключат свое внимание на данные от Минэнерго США, которые вкупе с динамикой заокеанских биржевых индикаторов определят дальнейшее движение нефтяных цен.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,51%, закрывшись на отметке 3005,63 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2970 и 2945 пунктов, сопротивление — 3015 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметке 128000 и 126600 пунктов, основное сопротивление — 130500 пунктов.

Во вторник пара доллар/рубль вплотную приблизилась к нижней границе сформировавшегося в начале августа диапазона 72,60—74,68, и до конца текущей недели будет решаться вопрос о том, сможет ли российская валюта найти в себе силы пробить уровень 72 и перейти в июльский коридор 70,50—72,30 по отношению к доллару.