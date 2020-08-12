Рубль начнет день с небольшого ослабления
Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился противоречивый внешний фон.
Так, поддержку национальной валюте может оказать умеренный подъем рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться в районе 44,7 доллара за баррель.
При этом давление на рубль окажет динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем сегодня с утра демонстрируют снижение. На таком фоне в начале сессии ожидаем преобладания продаж в рубле, что приведет к подъему пары доллар/рубль выше 73,3 рубля. В дальнейшем американская валюта может перейти в боковое движение у достигнутых уровней с попытками продолжения восходящей динамики ближе ко второй половине торгов на ухудшении внешней конъюнктуры.
Отметим, что в рамках сегодняшней сессии ожидаем продолжения движения доллара в рамках верхней половины диапазона 70-75 рублей. Пока не видим поводов для выхода из сложившейся консолидации.
Напомним, что днем ранее рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар и евро снизились на 0,5%, закончив сессии в районе 73,1 и 85,9 рубля соответственно.
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