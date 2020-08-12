Во вторник высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе. Лучше рынка выглядели акции АФК Система (AFKS, +8.5%) – корпорации принадлежит 74% уставного капитала компании Биннофарм, которая может нарастить выручку за счет запуска производства новой вакцины против коронавируса. Татнефть (TATN) подорожала на 3.8%, Сбербанк (SBER) – на 2.8%, НЛМК (NLMK) – на 2.5%. Тем временем Полюс (PLZL) подешевел на 4.7% на фоне заметной коррекции вниз по ценам на золото.

Инфляция цен производителей в США (PPI) оказалась выше прогнозов, что, по всей вероятности, стало основанием для роста доходности по казначейским облигациям (доходность по 10-летним бумагам за день увеличилась с 0.57% годовых до 0.64%), которые в итоге стали выглядеть более привлекательно, в том числе, в сравнении с золотом.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики цен. Обыкновенные акции Костромской сбытовой компании (KTSB) подорожали на 12.9%, Галс-Девелопмент (HALS) – на 10.0%, ОР (UBUV) – на 9.6%. Тем временем Селигдар (SLEG) подешевел на 10.6%, Бурятзолото (BRZL) – на 9.1%, Петропавловск (POGR) – на 7.9%.

Фондовые индексы США понизились на 0.4% — 1.7%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС – рост доходности на рынке госдолга США подразумевает увеличение ожидаемой доходности, требуемой инвесторами по активам на развивающихся рынках. Во второй половине дня (15:30 мск) в США выйдут данные по инфляции потребительских цен (CPI), что может оказать влияние на обстановку на рынках в целом.

На валютном рынке в начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль вслед за повышением курса доллара к корзине мировых валют (индекс DXY).