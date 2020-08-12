Главным событием вчерашнего дня стал обвал золота. Котировки металла потеряли 5,7%. Никаких особых поводов для столь масштабных распродаж не было, просто идет сильная техническая коррекция. Предыдущий рост драгметалла был обусловлен инвестиционным и во многом спекулятивным спросом, а сейчас началась фиксация прибыли и переосмысление вопроса: а сколько же должно стоить золото?

Вслед за золотом полетели и акции золотодобывающих компаний. «Петропавловск» обвалился на 8%, «Полиметалл» на 6,5%, «Полюс» — на 5,2%. Бумаги также были сильно перекуплены.

Сегодня снижение золота продолжается, с утра котировки теряют еще полтора процента. Рост золота обязательно возобновится, вот только вопрос, от какого уровня?

Российский рынок акций провел вчерашний день очень бодро, Индекс Мосбиржи завершил торги ростом на 1,5%. Однако после нашего закрытия резко вниз пошла фондовая Америка, не дошедшая до исторических максимумов десятые доли процента. Опять никаких поводов для распродаж не было, идет техническая коррекция. Так что сегодня день мы начнем снижением.

Ситуация в целом сейчас выглядит неопределенной, желание зафиксировать прибыль и по отечественным бумагам будет нарастать. Но это абсолютно не значит, что Америка не сможет возобновить рост, а вслед за ней пойдем и мы.

Но новые позиции пока открывать очень рискованно. Исключение составляют лишь все те же бумаги золотодобывающих компаний, краткосрочно перепроданные в последние дни. В случае разворота золота вверх отскок по ним может быть сильным.

Пара доллар-рубль сходила к своей цели 72,8, но на ухудшении внешнего фона развивать успех не стала, и завершила день выше отметки 73. Несмотря на фундаментальную слабость, сегодня ситуация с рублем также выглядит неопределенной. Ждем колебаний курса российской валюты в диапазоне 72,6-73,8 руб за доллар.

На рынке нефти без существенных перемен. Попытка закрепиться выше 45 долларов за баррель не была удачной – опять-таки всеобщие распродажи вызвали откат и котировок нефти. Сегодня ждем статистику по запасам. Если и на этот раз, третью неделю подряд, показатель сильно упадет, это может спровоцировать краткосрочный сильный рост котировок в район 47 долларов за баррель.