Индекс МосБиржи за одну сессию отыграл трехдневную коррекцию и вернулся к максимальным уровням последних месяцев. Локомотивом роста выступили нефтегазовый и финансовый сектора. Обороты торгов относительно понедельника выросли почти в два раза.

Впрочем, уже на вечерней сессии рыночные настроения резко ухудшились вместе с началом волны распродаж на западных площадках. Под давлением оказались и котировки нефти. Стоимость фьючерсов Brent опустилась на 1% до $44,5.

Американский индекс S&P 500 не успел дойти всего лишь 0,4% до новых исторических максимумов и начал стремительно корректироваться вниз. При этом повторилась тенденция последних дней: акции высокотехнологичных компаний, которые ранее были в лидерах роста, сейчас снижаются гораздо быстрее остального рынка. Индекс Nasdaq 100 падает три сессии подряд, откатившись с максимумов на 3,5%.

Сегодня на открытии основной индекс МосБиржи, не учитывающий вечернюю сессию, будет снижаться. После закрытия дневных торгов котировки опустились к 2980 п. Краткосрочные ожидания нейтральные, но на длинной дистанции потенциал для положительной переоценки сохраняется. В качестве следующей технической цели наверху ранее мы выделяли область 3050–3075 п. Она остается актуальной.

Что касается ближайших уровней поддержки, которые в теории могут быть достигнуты из-за ухудшения внешнего фона, то они расположены около 2920–2940 п. Лучше остальных вновь может выглядеть нефтегазовый сектор.

Среди отдельных бумаг накануне в лидерах роста была АФК Система (+8,4%) на новостях о том, что один из ее заводов будет заниматься производством вакцины. Рост акций во многом эмоциональный. Оцифровать влияние этого события на финансовые результаты пока сложно. Учитывая масштаб проблемы, не исключено, что к производству будут подключены и другие предприятия. К тому же маржинальность этой деятельности может быт невысокой. Тем не менее в плане настроений инвесторов подобные новости от эмитента конечно же воспринимаются позитивно.

Почти 10% на повышенных оборотах прибавили акции Обувь России после сообщения об одобрении потенциальной допэмиссии. На мой взгляд, подъем не выглядит устойчивым так как в пресс-релизе говорится о том, что выпуск новых бумаг может быть только по цене превышающей номинал (100 руб.), что в 2,5 раза выше текущих уровней. Кейс вызывает много вопросов.

Акции Юнипро во вторник упали на 1,6% и выглядели заметно хуже рынка после публикации отчета за II квартал по МСФО и заявления об очередном переносе ввода третьего энергоблока Березовской ГРЭС, теперь уже на I полугодие 2021 г. В то же время компания подтвердила планы увеличения совокупных годовых дивидендов с 14 млрд руб. до 20 млрд руб. в 2021–2022 г. Это около 11,4% по текущим котировкам.

Бумаги Норникеля накануне потеряли 0,9% и также были хуже рынка. Компания учла в финансовых результатах резервы по потерям из-за аварии в Норильске, что привело к падению прибыли в I полугодии практически до нуля. Выплата больших дивидендов в нынешних обстоятельствах не может рассматриваться как ответственная корпоративная практика, заявил финансовый директор ГМК Сергей Малышев. В совокупности со слабой динамикой металлов рыночный настрой участников в ближайшей перспективе вряд ли приведет к устойчивой восходящей динамике акций ГМК.

Среди наиболее важных событий сегодня можно выделить предстоящую ребалансировку индекса MSCI Russia. Результаты будут опубликованы после закрытия торгов. Высока вероятность включения акций Яндекса, что позитивно для бумаг. Впрочем, во многом это решение уже заранее было заложено в цены.

Нам не нужна «защита»

Главным трендом вчерашнего дня стал обвал цен на драгметаллы. Стоимость золота упала на 5,7%, котировки серебра — почти на 15%. Инвесторы выходят из «защитных» активов.

Распродажа усилилась за счет резкого роста долларовой доходности по гособлигациям США. Именно снижение реальных процентных ставок вкупе с опасениями по поводу будущего всплеска инфляции ранее выступали важнейшими драйверами роста.

При этом подъем цен на драгметаллы был с одной стороны спекулятивным, с другой, обеспечивался инвестиционным спросом. Но в это же время спрос со стороны промышленности, центробанков и ювелирного сектора снижался. Золото кратно оторвалось от себестоимости. Актив, который не несет денежного потока, на мой взгляд, не может длительный период времени находиться на столь высоких уровнях.

Скорость падения драгметаллов обусловлена их опережающей динамикой, которую мы видели в последние недели. В один момент весь «спекулятивный лонг» понял, что восходящий тренд начинает тормозить. В результате единовременно резко выросло предложение, так как все поспешили фиксировать прибыль. В результате и образовался мощный обвал Это только лишь подтверждает, что прошедший рост во многом был спекулятивным. Возобновление подъема еще возможно, однако набрать прежние темпы роста будет уже крайне сложно.

В такой ситуации даже после вчерашнего обвала акций золотодобывающих компаний эти бумаги, как мне кажется, несут в себе повышенные риски. У них высокий коэффициент бета, то есть чувствительность к изменению цен на металлы. Например, если золото снижается на 1%, то акции золотодобывающих компаний могут падать боле чем на 1%.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются на преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,08%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце августа поднимаются на 0,2% и находятся около уровня $44,6.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет ниже уровня закрытия вторника.