Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Снижаются азиатские индексы, цены на промышленные металлы под давлением, валюты сырьевых стран слабеют. Рост доходностей по казначейским обязательствам США меняет параметры оценки глобального риска. Возможно, что это временный фактор, но он способен привести к быстрой резкой коррекции разогретых активов. Для российского рынка позитивом является нефть, которая достаточно вяло отреагировала на динамику американского долгового рынка, а также предстоящие размещение ОФЗ. Да и сам факт того, что первая антикоронавирусная вакцина появилась в России, должен немного сдерживать агрессивность продавцов. Тем не менее, в начале дня отечественные индексы могут снизиться, а рубль немного ослабнуть. Из корпоративных событий дня стоит отметить отчётность по МСФО от «РусАл» и X5 Retail Group.

По итогам торгов 11 августа индекс МосБиржи вырос на 1,51% до 3005,63 п., а РТС на 2,21% до 1296,01 п. На глобальном рынке продолжается ротация капитала из бумаг роста в цикличные акции. На американском рынке вновь лидерами роста были секторы энергетики, промышленности и финансов. Схожая картина сложилась и на отечественном рынке. Впрочем, если нефтегазовый сектор стал лидером дня, то вот металлурги оказались аутсайдерами из-за золотодобывающих компаний. Акции «Селигдар» потеряли более 10,5%, «Петропавловск» более 7,9%, Polymetal более 6,8%, а «Полюс» почти 4,9%. Произошло это на фоне падения цены золота более чем на 5%. В чёрной металлургии, напротив, оптимизм был заметно выше. Акции «Северстали» прибавили более 1,7%, а НЛМК более 2,8%. В лидерах дня оказались акции АФК «Система» на новостях о том, что первая в мире зарегистрированная вакцина против COVID-19 будет производиться на предприятиях диверсифицированной компании. Также среди лидеров оказались бумаги «Татнефти» (+4,4%), Сбербанка (+3,34%) и «Московской Биржи» (+2,48%). Бумаги ГМК «Норникель» потеряли около 0,2% на фоне отчётности, показавшей снижение чистой прибыли в I полугодии на 98% до $45 млн. На результат повлияли штрафные выплаты на покрытие вины компании по экологическим происшествиям. Если же не учитывать резервы на покрытие штрафных выплат, то EBITDA выросла на 6,8% до $3,972 млрд, а с их учётом показатель снизился на 51% до $1,8 млрд. Активность была довольно высокой и по итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 93,734 млрд рублей.

Рубль укрепился относительно доллара и евро, хотя к вечеру из группы AUD, NZD и CAD существенное укрепление против американской валюты сохранил лишь канадский доллар. Падение индекса доллара к вечеру также заметно сократилось, а рост нефти вовсе сошёл на нет. Однако рубль поддерживает не столько нефть, как возвращение инвесторов на рынок российского госдолга. Ослабление рубля и рост доходностей по ОФЗ создали условия для возвращения нерезидентов. В среду 12 августа Минфин протестирует рынок размещением ОФЗ-ПК выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года в объёме остатков, доступных для размещения в данном выпуске. С точки зрения экономики статистика была не столь удручающей. По данным Росстата, снижение ВВП РФ в II квартале оказалось на уровне 8,5% в годовом выражении, что заметно лучше показателей по большинству развитых стран, где в экономике доминирует сфера услуг.

Американские торги проходили на позитивной территории в течение дня, но распродажи последнего часа прервали семидневную полосу роста S&P 500 и Dow Jones. Под давлением вновь были сильно разогретые бумаги высокотехнологичных компаний. В какой-то мере можно говорить, что в течение дня рынок испытывал надежды по поводу первой зарегистрированной российской вакцины против COVID-19, но к вечеру сомнения всё же стали преобладать. Также неожиданностью для рынка стал резкий рост доходностей по казначейским обязательствам США. По 10-летним обязательствам она подскочила до 0,65%, хотя ещё в начале недели штурмовала исторические минимумы в районе 0,51%. Продолжается ротация инвесторов из разогретого высокотехнологичного сектора в цикличные бумаги. Хуже технологичного сектора (-1,78%) был только сектор коммунальных услуг (-2,13%). Меж тем финансы (+1,3%) и промышленность (+0,53%) показали рост. В составе Dow Jones самый сильный рост показали акции банка J.P. Morgan (+3,16%) и American Express (+1,61%), а вот самые большие потери принесли бумаги Apple (-2,97%). Активность покупателей в начале дня также поддерживали новости о том, что президент Дональд Трамп рассматривает возможность на снижение налогов на доходы от инвестиций. Впрочем, эта идея озвучивалась им неоднократно и пока не нашла поддержки у законодателей. Статистика оптовой инфляции пока не вызывает беспокойство, хотя за июль PPI вырос на 0,6%. Тем не менее, цены производителей США сократили своё годовое падение в июле до —0,4% с —0,7% в июне, а Core PPI вырос за год на 0,3% по сравнению с 0,1% в июне. По итогам дня DJIA снизился на 0,38% до 27686,91 п., S&P 500 на 0,8% до 3333,69 п., а NASDAQ на 1,69% до 10782,82 п.

На азиатских площадках доминировали продавцы. Впрочем, ослабление иены до 106,7 за доллар позволило японским индексам удержаться от активного снижения. Столь стремительный рост доходностей по американским казначейским обязательствам застал азиатских инвесторов врасплох. Меж тем, Резервный Банк Новой Зеландии оставил ключевую ставку на уровне 0,25%. В какой-то мере также можно говорить, что рынки испытывают неуверенность на фоне затянувшихся дискуссий законодателей США по поводу нового пакета экономических мер. Время идёт, а обсуждение пока не привело к каким-либо ощутимым результатам. Впрочем, в американской политике новостей достаточно. Демократический кандидат на пост президента Джо Байден выбрал сенатора Камалу Хэрис в качестве вице-президента. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22816,32 п. (+0,29%), Hang Seng — 24851,51 п. (-0,16%), Shanghai Composite — 3288,57 п. (-1,55%).

Нефть не стала слишком сильно реагировать на динамику казначейских обязательств США. По данным API, на неделе до 7 августа коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,4 млн бар. Запасы бензина упали на 1,3 млн бар., а дистиллятов на 2,9 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращение запасов нефти на 4,7 млн бар., а также сокращение запасов бензина на 2,1 млн бар. и дистиллятов на 0,1 млн бар. Меж тем, важным индикатором восстановления спроса на нефть стала статистика продаж автомобилей в Китае. Они растут уже четыре месяца подряд, а в июле годовой прирост составил 16,4%, то есть текущий спрос на автомобили заметно выше, чем до периода вспышки COVID-19. Золото наиболее резко отреагировало на динамику казначейских обязательств США, а также на новости о зарегистрированной российской вакцине. Котировки уже провалились ниже $1900 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились почти на 5 тонн до 1257,93 тонн. Однако стоит отметить, что рост котировок золота — это в большей степени не ответ на коронавирусные риски, а реакция на политику «порчи» доллара. По сути, ещё до пандемии в американской экономике наметились негативные тенденции, которые заставили ФРС пойти на серию смягчений денежной политики. COVID-19 лишь сделал необходимым принятие экстренных мер количественного смягчения. COVID-19 пройдёт или будет взят под контроль, а вот бюджетный дефицит США не имеет каких-либо шансов в обозримом будущем существенно сократиться, или даже стабилизироваться. К 9:00 мск Brent — $44,68 (+0,40%), WTI — $41,72 (+0,26%), Золото — $1893,2 (-2,73%), Медь — $6197,21 (-2,24%), Никель — $14015 (-2,33%).

Индекс доллара повышался на 0,2% до 93,82 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 0,65%, как и накануне вечером. CAD, AUD, NZD теряли от 0,25% до 0,45% против валюты США. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,172 (-0,14%), GBP-USD — $1,304 (-0,12%), USD-JPY – 106,67 (+0,16%).