Прогноз справедливой стоимости рубля на 2021 год говорит не в пользу укрепления
Учитывая крайне высокую степень волатильности на рынке в последние месяцы, анализ справедливой стоимости рубля сейчас необходим для определения долгосрочного курса рубля. Пандемия дорого обошлась российской экономике, и справедливая стоимость рубля, рассчитанная нами на основе четырех моделей, сместилась из диапазона 63-70 руб./$ на этот год к диапазону 68-78 руб./$ на 2021 г. Потенциальное улучшение капитального счета пока еще может обеспечить краткосрочное укрепление курса рубля к доллару, но этим движением следует воспользоваться для увеличения валютной позиции: на конец 2021 г. мы ожидаем курс 75 руб./$.
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