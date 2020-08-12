Выручка Норникеля составила $6 711 млн (-1% против консенсус-прогноза, —4% против оценки АТОНа), увеличившись на 7% г/г в основном за счет мощного роста цен на палладий (+50% г/г), компенсирующего спад в продажах (-12% по Ni, —3% по Cu, —17% по Pd, —17% по Pt). Величина операционной EBITDA ($3 972 млн, на уровне консенсус-прогноза, +1% против оценки АТОНа) скорректирована на размер штрафа за экологический ущерб в размере $2 134 млн, в результате чего объявленная EBITDA снизилась до $1 838 млн.

С учетом резерва под выплату экологического штрафа общая сумма дивидендов за 2020, скорее всего, сократится на $1.3 млрд до $3.5 млрд, а дивидендная доходность — на 2.9% до 7.8%. При этом следует учесть возможность изменения суммы штрафа (на наш взгляд, маловероятно) или сроков выплаты штрафа (в течение нескольких лет, а не единовременной суммой в 2020 — здесь шансы выше). FCF увеличился на 21% г/г до $2 679 млн (+16% против консенсуса, +22% против оценки АТОНа), что, по нашему мнению, обусловлено более низким, чем ожидалось, уровнем оборотного капитала ($1.0 млрд против прогнозируемых нами $1.4 млрд). Прогноз капзатрат на 2020 пересмотрен в сторону понижения (с $2.2-2.5 млрд до менее чем $2.0 млрд) в основном за счет ослабления рубля и ограничений, связанных с COVID-19. Компания подтвердила долгосрочный прогноз капзатрат в размере $3.0-3.4 млрд в 2021 и $3.5-4.0 млрд ежегодно в 2022-2025.

Операционный показатель EBITDA Норникеля в 1П20 составил $4.0 млрд, что соответствует рыночным прогнозам. Однако компания создала полноценный резерв под выплату штрафа за экологический ущерб (в размере $2.1 млрд), из-за чего EBITDA визуально находится на низком уровне ($1.8 млрд) и снижается база для расчета дивидендов (мы прогнозируем размер дивидендов за 2020 на уровне $2.2/ГДР с доходностью 7.8%).





Мы рассматриваем это как в целом ожидаемый разовый убыток, размер которого может измениться, если компания в процессе переговоров добьется пересмотра размера штрафа или условий его выплаты. Компания отметила наличие негативных факторов в отношении ожидаемой динамики спроса на металлы, что укладывается в критерии нашего рейтинга НЕЙТРАЛЬНО на 12-месячный период. Норникель торгуется с форвардным консенсус-мультипликатором EV/EBITDA на уровне 6.1x против 5-летнего среднего уровня 6.2x.