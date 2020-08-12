Рубль: валюты развивающихся стран укрепились к доллару; падение цен на золото. Вчера утром аппетит к риску вырос на новостях о том, что Россия зарегистрировала первую вакцину против COVID-19, однако затем в течение дня снизился на фоне признаков отсутствия прогресса в переговорах о новом пакете фискальных стимулов в США. Вчера в центре внимания были события на рынке золота – цены на него упали на 5,7%, до 1 911,9 долл./унц. вследствие фиксации прибыли и оттока средств из ETF, инвестирующих в золото. Стоит отметить, что это было самым большим падением котировок за день за последние 7 лет. Несмотря на вчерашнее снижение, цены на золото по-прежнему на 24% превышают уровни начала года. Между тем рынки акций показали разнонаправленную динамику. MSCI EM вырос на 0,4%, Shanghai Composite снизился на 1,2%, DAX укрепился на 2%, FTSE 100 повысился на 1,7%, S&P 500 опустился на 0,8% после приближения к историческому максимуму в первой половине торгов. Индекс волатильности VIX вырос на 1,9 пункта, до 24. Цена нефти Brent снизилась на 1,1%, до 44,5 долл./барр., несмотря на сообщения API о вероятном снижении запасов нефти в США на 4 млн барр. за неделю. Если Минэнерго США подтвердит эти данные, снижение запасов будет зафиксировано третью неделю подряд. Наклоны кривых на основных рынках облигаций продолжили расти, отыгрывая увеличение объема предложения облигаций со стороны Минфина США. Немецкие Bunds прибавили в доходности 2–6 бп, и 10-летний выпуск закрылся на отметке —0,48%. 30-летние UST выросли в доходности на 8 бп, до 1,33%, 10-летние повысились в доходности на 7 бп, до 0,64% (1-месячный максимум); короткие прибавили в доходности 2–4 бп.

Индекс доллара (DXY) за день не изменился, поскольку евро закрылся на прежних уровнях относительно доллара. Британский фунт ослаб на 0,2%, японская иена – на 0,5%. Валюты развивающихся стран укрепились к доллару. Бразильский реал подорожал на 1,8%, южноафриканский ранд – на 1,2%, турецкая лира – на 0,8%, мексиканский песо, индонезийская рупия и китайский юань – на 0,2%. В то же время тайский бат закрылся без изменений, а индийская рупия ослабла на 0,2%. Рубль торговался наравне с другими валютами развивающихся стран и по итогам дня укрепился на 0,5%, до 73,07 за доллар. Оборот торгов в сегменте USDRUB_TOM составил 2 млрд долл., что ниже среднедневного объема за месяц.

Макроэкономический фон вчера был неоднородным. Индекс экономических настроений в Германии (ZEW) за август оказался лучше, чем предполагалось, в части ожиданий экономических агентов, подскочив до 71,5 против 59,3 в предыдущем месяце и консенсус-прогноза Bloomberg в 55,8. В то же время субиндекс оценки текущей экономической ситуации в стране снизился до —81,3 против —80,9 в июле. В свою очередь в США инфляция цен производителей в июле достигла +0,6% м/м (-0,4% г/г) против медианного прогноза аналитиков в +0,3% м/м и —0,7% г/г соответственно. В том числе цены на бензин выросли на 10,1% м/м. Базовый индекс без учета цен на продовольственные товары повысился на 0,5% (против консенсус-прогноза Bloomberg в 0,1%) за счет роста субиндекса цен на торговые услуги на 0,8%. Тем временем индекс оптимизма малого бизнеса, рассчитываемый NFIB, снизился на 1,8 пункта, до 98,8 (среднее значение за последние два года составляет 102,5), а индекс неопределенности поднялся на 7 пунктов, до 88 (против 2-летнего среднего в 80).