Внешний фон на открытии торгов среды складывается неоднозначный. Цены на нефть растут после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после попыток индикаторов подрасти, завершились снижением трех основных индексов на 0,4-1,7% во главе с высокотехнологичным сектором. S&P 500 в итоге так и не обновил исторический максимум 3393 пункта и опустился к поддержке 3330 пунктов. Продажи были вызваны неспособностью республиканцев и демократов на данный момент прийти к компромиссу по пакету стимулирующих мер. Переговоры на этой неделе продолжатся. Кроме того, усиление напряженности в отношениях США и Китая также продолжало давить на сектор высоких технологий.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,4% в рамках коррекции.

Торги в Европе завершились повышением индикатора Euro Stoxx 50 на 2,2%. В регионе были опубликованы лучшие, нежели ожидалось, данные по индексу экономических ожиданий Германии ZEW. Статистика среды же показала падение ВВП Великобритании во 2-м квартале на 21,7% г/г (ожидалось —22,4%) при сокращении промышленного производства страны в июне на 12,5% г/г (ожидалось —12,8%).

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,4%. Индексы Китая теряют порядка 0,5-3%, а гонконгский Hang Seng увеличивается в пределах 1%. В регионе ждут в том числе возобновления переговоров США и Китая по торговому соглашению, которые состоятся в субботу.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром дорожают примерно на 1% после перехода к снижению накануне. Котировки остаются на расстоянии от августовских пиков 46,26 долл и 43,52 долл соответственно, но в среду могут получить дополнительный импульс к повышению в случае оптимистичных данных Минэнерго США и ежемесячного отчета ОПЕК. Так, в Американском институте нефти сообщили о сокращении запасов “черного золота” на прошлой неделе на 4,4 млн барр при падении запасов нефтепродуктов на 4,2 млн барр – позитивный для цен сигнал. От отчета Минэнерго в среднем ожидают снижения запасов нефти на 2,87 млн барр.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник уверенно выросли и обновили пики с февраля (3012 пунктов) и июня (1301 пункт) соответственно. Резкое ухудшение настроений в США накануне, однако, не позволит индикаторам в среду удержаться у достигнутых отметок и может способствовать их закреплению ниже психологически важных уровней 3000 и 1300 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2950-3025 пунктов.

Рубль на Мосбирже накануне укрепился в пределах 0,5% к доллару и евро, но отступил от максимумов дня. Пара доллар/рубль отскочила от поддержки 72,50 руб, что подтверждает риски тестирования августовского пика 74,53 руб. Пара евро/рубль завершила сессию немногим ниже 86 руб, но импульс к снижению на данный момент не выглядит настолько сильным, чтобы увести европейскую валюту к поддержкам 84,50-85 руб. На рынке Форекс пара евро/доллар подошла к важной краткосрочной поддержке 1,1700, от которой будет зависеть судьба краткосрочного тренда.

Утром можно ожидать выхода российских фондовых индексов и рубля в минус ввиду ухудшения настроений за рубежом. Тем не менее отскок нефтяных цен и фьючерсов на американские индикаторы ограничит продажи. Позитива не приходится ожидать в акциях золотодобытчиков – котировки драгоценного металла в среду опускались ниже 1900 долл/унц, хотя позже и отвоевали указанную отметку. Падение золота ниже поддержки 1935 долл, однако, открывает дорогу к более серьезному снижению в район 1775-1830 долл.