Падение российского ВВП может оказаться заметно меньше нашего текущего прогноза. Мы ожидаем, что в результате снятия подавляющего большинства санитарно-эпидемиологических ограничений летом текущего года экономическая динамика в ближайшие месяцы значительно улучшится.

Так, в июле российский сервисный индекс PMI вырос до 58,5 пункта с 47,8 пункта месяцем ранее, что говорит о быстром восстановлении деловой активности в секторе услуг. В то же время значение промышленного индекса PMI в июле составило 48,4 пункта по сравнению с 49,4 пункта в июне. Несмотря на то что эти данные говорят о продолжающемся снижении деловой активности в промышленности, мы полагаем, что в ближайшее время промпроизводство вернется к росту благодаря набирающему силу восстановлению экономик стран – крупнейших торговых партнеров Российской Федерации. При этом восстановление объемов в добывающей промышленности по-прежнему будет сдерживаться выполнением обязательств в рамках сделки ОПЕК+.

Однако ощутимую поддержку экономике продолжит оказывать наблюдающееся в последнее время внушительное увеличение расходов федерального бюджета, связанное с реализацией мер поддержки населения и бизнеса, а также произошедшее значительное смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Принимая во внимание рост заболеваемости в ряде стран, мы считаем, что наиболее существенным риском остается возможность второй волны эпидемии. Другим негативным фактором по-прежнему является рост геополитической напряженности, прежде всего ухудшение отношений между Соединенными Штатами и Китаем. Мы подтверждаем прогноз спада российского ВВП на 5,7% по итогам текущего года, однако видим существенные возможности для того, чтобы в конечном итоге рецессия оказалась заметно менее глубокой.