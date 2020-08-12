"Норникель" сохраняет финустойчивость, несмотря на возможные затраты на возмещение ущерба
Чистый долг Норникеля увеличился с 7,1 млрд долл. в конце 2019 г. до 7,3 млрд долл. на конец 1 п/г 2020 г. Долговая нагрузка (Чистый долг/12-месячная EBITDA) выросла на 0,3 до 1,2, что все еще остается низким для отрасли уровнем. Свободный денежный поток за период увеличился на 21% год к году до 2,7 млрд долл. Компания имеет достаточную подушку ликвидности, включающую 4,8 млрд долл. наличных денежных средств и кредитную линию на 3,1 млрд долл. В текущем году общий объем капзатрат планируется на уровне 2 млрд долл., и с учетом инвестиций в первом полугодии (0,6 млрд долл.) на второе полугодие придется около 1,4 млрд долл. Кроме того, в 2020 г. предстоит погасить долгов на 1 млрд долл. Наконец, если будет принято решение о выплате промежуточных дивидендов, то, в соответствии с политикой компании, они могут составить примерно 1 млрд долл.
Таким образом, даже возмещение ущерба от аварии в Норильске в полном объеме, требуемом Росприроднадзором (148 млрд руб., или 2,1 млрд долл.), не приведет к финансовым проблемам для компании, тем более что Норникель ведет диалог с надзорным органом и рассчитывает сократить размер претензий.
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