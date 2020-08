Вчера мы опубликовали материал Norilsk Nickel – 1H20 earnings first take; slighly better cash generation as capex guidance decreased, основные тезисы которого представлены ниже. EBITDA с корректировкой на резервы по выплатам за ущерб от разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 чуть превысила наш и консенсус-прогноз. Оценка ущерба в размере 2,1 млрд долл. оказалась выше наших расчетов, однако, как мы полагаем, соответствует общему мнению рынка, поэтому компания решила сформировать резервы на максимально возможную сумму (предъявленную Росприроднадзором). Также следует отметить более высокие социальные расходы, которые были компенсированы более низкими (то есть не выросшими, вопреки нашему предположению) общими и административными расходами. Cкорректированная чистая прибыль превысила наш и консенсус-прогноз благодаря более низкому, чем ожидалось, налогу на прибыль (в результате предъявленной суммы ущерба и убытка по курсовым разницам).

Свободный денежный поток на собственный капитал (FCFE) в 2,4 млрд долл. соответствовал нашей оценке и немного опередил консенсус-прогноз ввиду более низких капиталовложений. Компания сократила инвестпрограмму на 2020 г. с 2,2–2,5 млрд долл. до уровня ниже 2,0 млрд долл. (наш прогноз равнялся 2,1 млрд долл.) из-за ослабления рубля и переноса сроков реализации проектов из-за пандемии. Компания подтвердила планы по капиталовложениям, равно как и по объемам производства, на 2021 и последующие годы.

Учитывая значение коэффициента чистый долг / EBITDA в 1,2x (ниже порогового значения в 1,8x), мы ожидаем от компании объявления о выплате в виде дивидендов 60% EBITDA за 1п20, что соответствует 0,7 долл. на одну депозитарную расписку и подразумевает доходность за полугодие на уровне 2,5%.

Как полагает компания, она сможет урегулировать с Росприроднадзором вопрос компенсации ущерба во внесудебном порядке, что можно считать умеренно позитивной новостью. В целом результаты представляются нам также умеренно позитивными, принимая во внимание улучшение прогноза по денежному потоку за счет сокращения инвестпрограммы.