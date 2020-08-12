Обувь России объявила параметры допэмиссии. Планируется выпустить 28,3 млн акций по цене не менее 100 руб. за одну штуку, что соответствует 25% общего уставного капитала. Исходя из этого, компания рассчитывает привлечь 2,8 млрд руб., которые будут направлены на цифровую трансформацию бизнеса и развитие финансовых услуг. Окончательная цена, сроки и другие характеристики сделки будут определены советом директоров позднее.

Обувь России, как и большинство других ритейлеров в сегменте одежды и обуви, понесла большие потери от режима самоизоляции. По данным компании, выручка упала на 56% г/г во 2к20 и на 27% г/г по итогам 1п20. Как мы полагаем, компании требуется дополнительный капитал для поддержания бизнеса в ситуации ухудшения внешней конъюнктуры: падения продаж и денежных потоков, медленного восстановления трафика, недостатка оборотного капитала и снижения платежеспособности. Если допэмиссия состоится, доля мажоритарного акционера Антона Титова, по нашим расчетам, снизится с 50% до чуть менее 40%, при этом основными покупателями могут быть российские инвесторы – физические лица. Заявленная цена в 100 руб. представляется нам весьма высокой, принимая во внимание текущие котировки на уровне 37,8 руб. (+9,5% внутри дня), которые выросли при обороте 326 млн руб. за день против среднедневного значения за последние три месяца в 17,6 млн руб. Как мы полагаем, компании понадобится некоторое время, чтобы выйти на заявленный уровень, что будет зависеть от общей рыночной конъюнктуры и, конечно, от финансовых результатов за 1п20 при условии устойчивого улучшения операционных показателей. Компания решила не выплачивать дивиденды за 2019 г.