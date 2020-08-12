Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск снизился на 0,1%. Фондовый рынок консолидируется в преддверии выхода сегодня традиционно важного для оценок динамики глобального восстановления данных обзора ОПЕК, а также пятничных данных промпроизводства и розничных продаж в США и КНР, американской статистики потребительской инфляции. Для российского рынка также значительную роль сыграет характер статистики отчетов ОК «Русал» и X5 Retail Group NV за первое полугодие и финансовых результатов Роснефти, Алросы и АО «Группа «Русагро» за второй квартал, ожидающихся к публикации, соответственно, в четверг и пятницу.

Пока динамика рыночных котировок и поступающей инвесторам информации отражает тенденцию восстановления экономического спроса в мире и относительную эластичность финансовых показателей растущего числа отраслей и эмитентов, проявленную в период социально-экономических ограничений.

На этом фоне на рынке, возможно, по-прежнему преобладает позитивный настой, о чем косвенно традиционно свидетельствует наличие банков в лидерах роста. Поводом для сравнительно активного повышения сегодня утром бумаг Сбербанка и ВТБ могли стать новости о запуске Сберегательным банком собственной криптовалюты и запуске ВТБ онлайн-ипотеки у 20 застройщиков России.

Акции «Русала» и ГМК выглядят хуже рынка. Сегодня холдинг «Интеррос» Владимира Потанина заявил, что расценивает последние публичные заявления «РусАла» как попытку использовать ситуацию с разливом топлива и оказать давление на «Норникель» для заключения нового акционерного соглашения, которое бы гарантировало «РусАлу» выплату максимальных дивидендов. Надо, впрочем, отметить, что, во-первых, «Норникель», даже с учетом создания экологического резерва, по-прежнему обладает возможностью существенно восстановить в 2020 году прибыль и дивиденды относительно уровней 2020 года за счет продажи своих австралийских активов. Их стоимость исходя, в частности, из оценок аналогичных сделок и данных Минэка, составляет от нескольких десятков до более сотни миллиардов рублей. Во-вторых, риски «Русала» в ситуации, связанной с неопределенностью вокруг дивидендных платежей ГМК за 2020 год ограничены тем, что ОК является структурой, подпадающей под определение «too big to fail», поскольку его доля в производстве алюминия среди 9 крупнейших мировых производителей алюминия составляет 12 %. При этом компания имеет возможность нивелировать сокращение доходов путем снижения CAPEX, которое, по аналогии с подобными мерами, реализованными в ходе кризисов 2008 и 2014 гг., потенциально способно составить до 30 млрд руб.

На этом фоне, учитывая сохранение позитивных трендов на рынке металлов, конфликт ГМК и «Русала» представляется хотя и значимым, но краткосрочным, по сути, фактором, эпизодически негативно воздействующим на цены бумаг этих эмитентов.

Шансы повышения российского рынка сегодня по итогам дня вновь преобладают.

Целевые диапазоны закрытия среды для индекса Мосбиржи и курсов USDRUB и EURRUB составляют 2985-3025 пунктов, 72,55-73,45 рублей и 85,05-86,30 рублей за доллар США и евро соответственно.



