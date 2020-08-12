Фондовые индексы США 11 августа закрылись в минусе, развернувшись вниз в последний час торгов. Снижение S&P500 на 0,80% до 3334 пунктов, прервало его семидневное ралли. Одним из негативных факторов стала неопределенность по поводу принятия новой программы стимулирования экономики. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл сказал СМИ, что переговорщики из Белого дома во вторник не встретились с демократами в Конгрессе для возобновления обсуждения пакета стимулов.

Мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику, так как видимых причин для роста нет. Новость о том, что кандидат в президенты Джо Байден выбрал в качестве претендента на пост вице-президента Камалу Харрис, оказала нейтральное воздействие на инвестсообщество. В фокусе внимания остаются эпидемия, новая программа экономических стимулов и американо-китайские отношения. Во Франции, Испании и других европейских стран продолжается рост заболеваемости, в США он идет на убыль.

Переговоры в Конгрессе о следующем пакете стимулов, похоже, зашли в тупик. Маловероятно, что на этой неделе диалог продолжится, а до серьезных позитивных подвижек может пройти еще немало времени. Инвесторы по-прежнему верят в способность законодателей достичь компромисса, но затягивание процесса может создать нервозность на рынках, так как угрожает восстановлению экономики.

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу позитивно отозвался о торговой сделке между США и КНР и отметил, что Китай «существенно» увеличивает закупки американских товаров. Смягчение риторики в последние дни ослабляет опасения инвесторов по поводу обострения напряженности между двумя странами.

Азиатские фондовые торгуются разнонаправленно. Японский Nikkei прибавляет 0,4%, гонконгский Hang Seng поднимается больше чем на 1,4%, а шанхайский CSI300 теряет более 2%. Биржи Европы демонстрируют нейтральную динамику.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, снизился. Ставка по 10-летним трежерис подскочила выше 0,67%. Октябрьский фьючерс на Brent торгуется вблизи $45. Золото опустилось до $1930. Аппетит к риску неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии предпримет попытку отыграть часть вчерашнего падения и вернуться выше 3350 пунктов.

Публикации значимых макроданных сегодня не запланировано.

Сегодня за прошедший квартал отчитается один из крупнейших в мире производителей сетевого оборудования Cisco Systems Inc. Ожидается, что компания сообщит о падении выручки из-за сбоев в цепочке поставок, вызванных пандемией, и из-за снижения расходов потребителей на сетевое оборудование.

Также результаты представит конкурент Uber в США Lyft. Ожидается, что во втором квартале выручка Lyft упадет, так как на этот период пришелся пик карантинных ограничений, обусловивших ослабление спроса на услуги такси. Инвесторам будут крайне важны комментарии по поводу восстановления этого спроса.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 12 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 выглядит неплохо, но перекупленность назревает. Гэпы на уровне 3307 и 3272 пунктов угрожают закрыться. Показатели моментума при этом выглядят уверенно. MACD остается на положительной территории. Индикатор RSI обновляет локальные максимумы вместе с рынком, что уменьшает риск «медвежьей» дивергенции. RSI так и не дошел до зоны перекупленности, так что до ее наступления S&P500 все еще способен обновить февральские вершины. В случае развития «медвежьих» настроений поддержкой для S&P500 способен стать уровень 3180 пунктов, а далее — 200-дневная средняя в районе 3050 пунктов.