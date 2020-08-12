Все-таки стадность инвесторов, алгоритмизация неизбежно порождает на финансовых и товарных рынках флэш-крэши, краткосрочные мощные падения после затяжного роста.

Именно это случилось на рынке драгоценных металлов. За последние 24 часа цены на золото очень быстро опустились почти на 10%, с уровня 2030 долларов за унцию до 1863, затем разворот и отскок на 5%.

В серебре амплитуда колебаний была еще выше. Есть ли фундаментальные причины для такого движения? По большому счету – нет. Была перекупленность на рынке и начала расти доходность на рынке казначейского долга США, по 10 летним трежерис уровень доходности вырос с 0.51% до 0.67%. Это и стало основной причиной масштабной коррекции.

Вряд ли при таких стимулах ФРС США доходность сильно уйдет вверх. Поэтому цены на золото продолжат тянуться к старым-новым максимумам до очередного быстрого флэш-крэша.