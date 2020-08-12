Вечерняя распродажа не испугала инвесторов
А все начиналось так здорово! Умеренный позитив, который мы наблюдали в понедельник плавно перетек и на первую половину вторника. Вроде бы все смотрелось совершенно оптимистично — открытие торгов прошло в зеленой зоне и далее торги проходили на достигнутых в начале дня уровнях. Да, наблюдалась небольшая коррекция в акциях компаний технологического сектора, и поэтому индекс NASDAQ чувствовал себя чуть похуже своих старших товарищей. Однако в этом нет ничего удивительного и такую картину мы наблюдаем уже в течение нескольких дней подряд. Зато индекс S&P500 был близок к покорению своего исторического максимума, но сил все же на это не хватило, и он остановился в 0,3% от заветной цели.
Такая идиллически спокойная картина наблюдалась вплоть до 9 часов вечера по Москве. А дальше началось шоу — распродажа. Поводом для этого стало выступление лидера республиканцев в Сенате Мика Макконелла (MIch McConnell), который предположил, что никакого прогресса в переговорах по стимулированию экономики достигнуто в ближайшее время не будет. Как видим, разочарованию участников рынка не было предела.
Началась достаточно бурная распродажа, продлившаяся до самого окончания основной торговой сессии. Честно говоря, слова сенатора нельзя признать слишком уж веским поводом нее, и данная ситуация скорее свидетельствует о нервозности инвесторов и их готовности «вестись» на любой реальный или фейковый негатив.
Естественно, что в данном случае более всех пострадали FAANGовцы — триллионеры. Если акции компаний всего технологического сектора снизились вчера в среднем на 1,77%, то потери в акциях Apple (AAPL, —2,97%), Facebook (FB, —2,61%), Amazon (AMZN,-2,14%) и Microsoft (MSFT,-2,34%) уверенно преодолели планку в 2%.
А вот кто выиграл от вчерашней ситуации, так это банковский сектор, который подорожал в среднем почти на 1% (+0,97%). И главным забойщиком здесь стали акции банка JPMorgan Chase (JPM, +3,16%), пользующиеся вчера максимальным спросом со стороны инвесторов. По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в вторник 11 августа было заключено более 1, 07 миллиона сделок с акциями 1 247 эмитентов на общую сумму 812 миллионов долларов США.
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