А все начиналось так здорово! Умеренный позитив, который мы наблюдали в понедельник плавно перетек и на первую половину вторника. Вроде бы все смотрелось совершенно оптимистично — открытие торгов прошло в зеленой зоне и далее торги проходили на достигнутых в начале дня уровнях. Да, наблюдалась небольшая коррекция в акциях компаний технологического сектора, и поэтому индекс NASDAQ чувствовал себя чуть похуже своих старших товарищей. Однако в этом нет ничего удивительного и такую картину мы наблюдаем уже в течение нескольких дней подряд. Зато индекс S&P500 был близок к покорению своего исторического максимума, но сил все же на это не хватило, и он остановился в 0,3% от заветной цели.

Такая идиллически спокойная картина наблюдалась вплоть до 9 часов вечера по Москве. А дальше началось шоу — распродажа. Поводом для этого стало выступление лидера республиканцев в Сенате Мика Макконелла (MIch McConnell), который предположил, что никакого прогресса в переговорах по стимулированию экономики достигнуто в ближайшее время не будет. Как видим, разочарованию участников рынка не было предела.

Началась достаточно бурная распродажа, продлившаяся до самого окончания основной торговой сессии. Честно говоря, слова сенатора нельзя признать слишком уж веским поводом нее, и данная ситуация скорее свидетельствует о нервозности инвесторов и их готовности «вестись» на любой реальный или фейковый негатив.

Естественно, что в данном случае более всех пострадали FAANGовцы — триллионеры. Если акции компаний всего технологического сектора снизились вчера в среднем на 1,77%, то потери в акциях Apple (AAPL, —2,97%), Facebook (FB, —2,61%), Amazon (AMZN,-2,14%) и Microsoft (MSFT,-2,34%) уверенно преодолели планку в 2%.

А вот кто выиграл от вчерашней ситуации, так это банковский сектор, который подорожал в среднем почти на 1% (+0,97%). И главным забойщиком здесь стали акции банка JPMorgan Chase (JPM, +3,16%), пользующиеся вчера максимальным спросом со стороны инвесторов. По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в вторник 11 августа было заключено более 1, 07 миллиона сделок с акциями 1 247 эмитентов на общую сумму 812 миллионов долларов США.

Ожидания рынка 12 августа. Как и ожидалось, вчерашнее вечернее падение было слишком эмоциональным и по большому счету ни на чем не основано. Просто общие страхи и не более того. И поэтому сегодня мы с достаточно большой вероятностью увидим возврат на исходные позиции, покинутые в спешном порядке вчера вечером. Весь тот умеренный оптимизм, который реял над рынком в предыдущие дни никуда не улетучился, и он продолжает «одурманивать» инвесторов надеждами на светлое будущее. Ярким свидетельством этому является сегодня вышедшая макроэкономическая статистика в Великобритании, которая продемонстрировала ужасающий провал британской экономики — более чем на 20% и при это вполне оптимистичное поведение участников фондового рынка, которые вытащили почти на 1% наверх основной британский индекс FTSE-100.

На американском рынке также все забыли о вчерашней мини-панике и сегодня с утра с удовольствием покупают подешевевшие акции. Фьючерсы на основные американские индексы уверенно стоят в плюсе и дружно прибавляют вплоть до 1% к вчерашнему закрытию.

Из основных макроэкономических событий сегодняшнего дня стоит выделить появление свежих данных по потребительской инфляции. Индекс потребительских цен — CPI появится на свет в 15-30 мск. Однако особых неожиданностей с этой стороны ждать не стоит и вряд ли на эти данные будет какая-то реакция со стороны участников рынка. В 17-30 мск как обычно по средам появятся данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов. Но и здесь ничего сверхъестественного никто не ожидает и поэтому особых всплесков волатильности быть не должно.

И единственно, что несет в себе реальную угрозу это какое-нибудь новое заявление со стороны представителей законодательной власти, как это произошло вчера.

И все же в целом настрой на сегодняшний день весьма и весьма позитивен и можно ожидать некоторого относительно небольшого роста по всему фронту бумаг.

Из отдельных бумаг сегодня стоит обратить особое внимание на акции компании Tesla (TSLA), которая накануне вечером объявила о проведение сплита по своим акциям в соотношении 1 к 5. Эта новость Tesla и ее акции сегодня с утра на премаркете уже прибавляют более 5%. А зная истерический характер этих акций можно ожидать, что рост этим не ограничится и в ходе торгов котировки TESLA могут выйти на еще более высокий уровень.