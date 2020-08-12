На сегодняшних аукционах Минфин решил не предлагать бумаги с фиксированной ставкой купона, ограничившись лишь ОФЗ 24021 с плавающим купоном (RUONIA) в объеме 132 млрд руб. (остаток, доступный к размещению). Такое решение (не предлагать фиксированную ставку), по-видимому, обусловлено следующими обстоятельствами: 1) на предшествующем аукционном дне разместить 10-летние бумаги (26228) в объеме 30 млрд руб. удалось, лишь предоставив заметную премию по доходности ко вторичному рынку (в размере 5 б.п., исходя из отсечки на уровне YTM 5,93%), которая не была компенсирована на вторичных торгах; 2) за прошедшую неделю доходности вдоль кривой ОФЗ продемонстрировали рост (3-6 б.п. по среднесрочным и длинным выпускам). Кроме того, нерезиденты, похоже, потеряли интерес к ОФЗ на таких низких уровнях доходностей (как мы уже отмечали, в июле нетто-покупка оказалась отрицательной). Тактика размещений, при которой Минфин каждый раз предоставляет премию на аукционах, может быть реализована (без влияния на рынок) лишь в случае, если эта премия исчезает к моменту следующего аукциона (чего не произошло в этот раз).

В целом локальные долги GEM продемонстрировали рост доходностей длинных бумаг (после бумаг Турции лидерами выступили 10-летние бумаги Бразилии + 30 б.п. до YTM 6,96%) вслед за повышением доходностей вдоль кривой UST. За два последних дня 10-летние UST поднялись на 10 б.п. до YTM 0,67%. Также сильное движение наблюдалось в золоте (цены обвалились на 7%). Такая динамика цен резервных активов (UST и золота) может свидетельствовать о фиксации прибыли (эти активы длительное время сильно опережали рынок акций) в условиях замедлившегося расширения баланса ФРС (кроме того, у инвесторов появились сомнения в скором запуске новых стимулов).

В итоге Минфин решил сконцентрировать все предложение в плавающих бумагах в надежде найти спрос со стороны локальных инвесторов, прежде всего, банков, которые благодаря бюджетному дефициту, испытывают приток рублевой ликвидности. Действительно, судя по последним аукционам, участники проявляют большой спрос (на прошлой неделе он составил 266 млрд руб.), однако значительная его часть предполагает большой ценовой дисконт к рынку. Как видно из результатов аукционов, премия к RUONIA постепенно смещается вверх (цены плавающих бумаг находятся на минимумах с начала года, в частности 24021 стоит на 2,25 п.п. дешевле). Размещаемый сегодня выпуск 24021 по цене 98,75% (последние сделки) имеет премию 30 б.п. к ставке RUONIA, которая, по нашему мнению, с учетом огромного навеса новых бумаг и относительно большого дисконта RUONIA к ключевой ставке должна быть не ниже 50 б.п. (что соответствует цене около 98% от номинала).