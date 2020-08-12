События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 августа
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 13 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (июль)
|-15%
|-5%
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (июль)
|210,8 тыс
|40 тыс
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (июль)
|-38,1 тыс
|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (июль)
|7,4%
|7,8%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|-0,5%
|-0,5%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|-0,6%
|-0,6%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июль)
|-0,7%
|-0,7%
|11:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июль)
|1,4%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (июль)
|1,4%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|1,186 млн
|1,12 млн
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 07.08)
|591,8 млрд долл (на 31.07)
|RUB
|РУСАЛ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|13:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY)
|RUB
|РУСАЛ — телеконференция менеджмента
|RUB
|X5 Retail Group — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020 и телеконференция менеджмента
https://1prime.ru/experts/20200812/831903493.html