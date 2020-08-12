 

МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 13 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

 

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (июль) -15% -5%
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (июль) 210,8 тыс 40 тыс
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (июль) -38,1 тыс
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (июль) 7,4% 7,8%
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) -0,5% -0,5%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) -0,6% -0,6%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июль) -0,7% -0,7%
11:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июль) 1,4% 0,4%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (июль) 1,4% 0,6%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 1,186 млн 1,12 млн

 

 

 

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 07.08) 591,8 млрд долл (на 31.07)
RUB РУСАЛ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
13:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY) RUB РУСАЛ — телеконференция менеджмента
RUB X5 Retail Group — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020 и телеконференция менеджмента

 

 

 