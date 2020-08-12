Акции Tesla взлетели вверх на новостях о сплите более чем на 6%. Компания объявила, что разделит ценную бумагу из соотношения 5/1, то есть на каждую уже имеющуюся акцию инвесторы получат номинально еще 4. Таким образом, размер котировки уменьшится с нынешних $1450-1500 до немногим менее $300 за штуку. Tesla прямо заявляет, что это будет сделано для поддержки индивидуальных мелких инвесторов, которым станет проще приобретать и докупать новые акции. Аналогичные меры ранее предпринимали и другие быстрорастущие компании. Последней значимой новостью в этом плане был сплит акций Apple. Две недели назад она объявляла, что намерена в конце августа разделить бумагу в соотношении 4/1. Реакция рынка тогда была весьма позитивной: котировки Apple после объявления подскочили более чем на 10%.

Сплит Tesla назначен на конец последней рабочей недели августа, через несколько сессий после Apple. Не исключено, что день выбран не случайно. На той же неделе ожидается сообщение о пересмотре структуры индекса S&P. По итогам заседания комитет управляющей компании должен будет объявить о включении акций Tesla в главный индикатор фондового рынка США. Право на это у автопроизводителя появилось в связи с тем, что компания показала 4 подряд прибыльных квартала. По остальным параметрам, включая размер капитализации, Tesla уже входит в число грандов. Если к моменту ребалансировки индекса не произойдет существенного изменения котировок, то производитель электрокаров займет место в самом начале топ-20 крупнейших корпораций США между Procter & Gamble и Mastercard.

Включение в индекс почти одновременно со сплитом может придать сильный положительный импульс котировкам Tesla. Индексные фонды, которые следуют пассивной стратегии управления, обеспечат технический рост спроса на акции компании около 10%. Это движение с высокой вероятностью будет поддержано мелкими частными инвесторами, у которых порог входа в бумагу станет впятеро ниже, чем сейчас. В итоге за несколько сессий в конце августа и начале сентября акции Tesla могут показать прирост до $330-340 за штуку, или до $1650-1700 по старым ценам. Это выше июльских максимумов и на 15% дороже, чем акции стоят сейчас.