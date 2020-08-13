Американские биржевые площадки в среду завершили торги ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,4%, закрывшись на отметке 3380,35 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 1,05%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 2,13%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на два базисных пункта, до 0,66%, что стало самым высоким показателем более чем за пять недель. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на три базисных пункта, до −0,45%, что стало максимальным показателем за последние четыре недели.

Рост биржевых индикаторов, в ходе которого S&P 500 обновил установленный в феврале исторический максимум, уже по большей части был обусловлен техническими факторами. NASDAQ стал первым из трех индексов, который вернулся к рекордному максимуму в июне на фоне бурного роста бумаг технологического сектора. И только Dow Jones все еще остается ниже своего февральского пика.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,87% и закрылись на отметке $45,33. Позитивная динамика была обусловлена мажорными настроениями на заокеанских биржах, где фондовые индексы предпринимают попытки переписать исторические рекорды, и вышедшие в «бычьем» ключе цифры по запасам нефти в США. Согласно данным Минэнерго страны, запасы сырой нефти за неделю, завершившуюся 7 августа, упали на 4,5 миллиона баррелей. Запасы бензина снизились на 0,7 миллиона баррелей, а стратегический резерв нефти уменьшился на 2,2 миллиона баррелей, до 653,9 миллиона баррелей.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,61%, закрывшись на отметке 3053,99 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3000 и 2980 пунктов, сопротивления — 3065 и 3080 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметке 129000 и 126800 пунктов, сопротивления — 131000 и 132500 пунктов.