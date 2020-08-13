В среду в самом начале торгов котировки высоколиквидных бумаг были под давлением сравнительно неблагоприятного внешнего фона, но в течение дня спрос на рынке акций восстанавливался. В итоге Сбербанк (SBER) вырос на 3.8%, Татнефть (TATN) – на 3.7%, Новатэк (NVTK) – на 3.3%, НЛМК (NLMK) и Северсталь (CHMF) – на 3.1%, Аэрофлот (AFLT) – на 2.9%, Роснефть (ROSN) – на 2.8%, Полюс (PLZL) – на 2.6%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 2.5%.

Подтверждение усиления инфляционных рисков данными по динамике индекса потребительских цен в США (повышение в июле на 1.0% год-к-году против ожидавшихся 0.7%) на этот раз было истолковано скорее как довод в пользу приостановки укрепления доллара США к корзине мировых валют и как фактор поддержки для рынка акций (в итоге глобальный фондовый индекс MSCI ACWI повысился на 1.2%).

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Варьеганнефтегаза (VJGZ) подорожали на 32.0%, привилегированные (VJGZP) — на 16.6%, обыкновенные акции Ковровского механического завода (KMEZ) – на 8.8%, Красного Октября (KROT) – на 7.0%, Ставропольэнергосбыта (STSB) – на 6.9%, Петропавловска (POGR) – на 4.9%.

Фондовые индексы США повысились на 1.0% — 2.1%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Внешний фон перед открытием торгов выглядит сравнительно благоприятным – приостановка повышения по индексу доллара (DXY) и по доходности суверенных долговых обязательств США подразумевает возможность восстановления спроса на развивающихся рынках. Вместе с тем, устойчивому подъему на рынках акций препятствует неопределенность в отношении масштабов мер поддержки экономики в США, вопросов торговли между США и КНР, а также возможных ограничений в связи с пандемией.

На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка наметившегося ранее повышения по паре доллар-рубль, существенных оснований для сильных движений пока не наблюдается.



