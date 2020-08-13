Подъем российского рынка акций вчера продолжился, причем неожиданно мощными темпами: индекс Мосбиржи прибавил 1,6%. Росло буквально все, даже нефтянка, для которой нынешние цены не являются комфортными. В результате, рублевый индикатор рынка почти закрыл обвал конца февраля-начала марта. Однако по темпам восстановления мы по-прежнему отстаем от американского рынка.

Сильно взлетели акции золотодобытчиков на отскоке золота. Но у нас пока нет уверенности, что золото возобновило восходящий тренд. Сейчас спекулянты сосредоточились на американском рынке акций, который вчера остановился в нескольких пунктах ниже исторических максимумов. Но интерес к золоту и его спекулятивные покупки обязательно вернутся.

Сегодня ждем открытия рынка акций без серьезных изменений. Внешний фон можно назвать нейтральным, а в целом по рынку наблюдается сильная локальная перекупленность. Поэтому вполне логично, если сегодня российские «быки» возьмут отгул.

Рекомендуем быть внимательнее со Сбербанком, который закрылся на сопротивлении. Сбер остался последней дивидендной бумагой, да и к тому же отстал от рынка. Интерес к нему велик, но и небольшой коррекции исключать нельзя. Пока есть уверенность, что банк не пойдет по пути ВТБ и направит на дивиденды 50% чистой прибыли. Если нынешняя отметка чуть выше 240 руб будет пройдена, то цель роста акций Сбера сместится в зону ближе к 260 руб.

Вчера вышли очень хорошие данные от Минэнерго США: запасы нефти в Штатах снизились на 4,5 млн баррелей, в то время как рынок ждал уменьшения на 2,9 млн. Но главным сюрпризом стало сокращение среднесуточной добычи сразу на 0,3 млн — до 10,7 млн баррелей.

В общем-то реакция нефти на это была слабой, закрепиться выше нынешнего диапазона 43,5-45,5 она даже не попыталась. Нельзя исключать, что на ухудшение внешнего фона нефть будет реагировать более активно. В связи с этим увлекаться покупками нефтегазовых бумаг не рекомендуем.

Проигнорировал внешний позитив и рубль, в паре с долларом снова уйдя ближе к отметке 74. Пока поводов для пробития этого уровня нет. Более того, сегодня ждем ухода пары доллар-рубль к 73, а, возможно, и чуть ниже.