Акции нефтегазового и банковского секторов в среду продолжили тянуть российский рынок наверх, что позволило ему показать опережающую динамику по сравнению с другими развивающимися площадками. Индекс МосБиржи на повышенных оборотах обновил максимальные значения со времен мартовского обвала. Более того, индекс вышел в ноль относительно уровня закрытия 2019 г. после того как почти шесть месяцев он торговался в минусе.

Котировки индекса МосБиржи достигли обозначенного нами ранее целевого диапазона 3050–3075 п. Допускаем временное торможение, особенно с учетом накопленной в последние недели перекупленности.

Главным локомотивом среди тяжеловесных голубых фишек выступили обыкновенные акции Сбербанка (+4,2%). На наш взгляд, этот подъем полностью оправдан. Ранее бумаги банка сильно отстали от индекса, так что по мере появления относительно сильных финансовых результатов компании, роста сырьевых цен и восстановления экономической активности акции Сбербанка справедливо поднимаются. К тому же вне зависимости от предстоящего решения по дивидендам за 2019 г. банк останется интересной дивидендной историей в будущем, что в условиях падения рублевых ставок увеличивает спрос на актив.

Ближайшие локальные уровни сопротивления по обыкновенным акциям Сбербанка расположены уже совсем рядом, около 243–245 руб. Если вдруг они будут пройдены, то среднесрочный технический ориентир сместится в сторону 255 руб.

Нефтегазовые бумаги также ожидаемо выступили мощным драйвером для нашего рынка. Более 2,5% прибавили акции Лукойла, Татнефти, Роснефти, Сургутнефтегаза. Для них складывается благоприятный фон, когда цены на нефть после мощного отскока остаются стабильными, а российский рубль не демонстрирует устойчивого укрепления.

В среду фьючерсы Brent выросли на 2% и поднялись к $45,5. Сильным драйвером выступила статистика из США. За неделю запасы упали еще на 4,5 млн баррелей против прогноза —2,9 млн. При этом добыча нефти в США уменьшилась на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до уровня 10,7 млн б/с. Кроме того, Управление энергетической информации Минэнерго США увеличило прогноз снижения среднего уровня добычи в США по итогам всего года: с 620 тыс. б/с до 990 тыс. б/с. Локально это создает позитивный фон для нефтяных котировок.

В лидерах роста накануне были акции Аэрофлота, прибавившие 3%. В моменте цена поднималась более чем на 7% после появления сообщения Мосбиржи о запрете коротких позиций в бумагах с 13 августа. Это спровоцировало кратковременный шортсквиз. Позже биржа разъяснила, что изменение риск-параметров является стандартной процедурой риск-менеджмента и связано с предстоящим корпоративным действием эмитента. Речь может идти о допэмиссии. Запрет коротких продаж распространяется только на открытие новых позиций. Никаких требований о закрытии существующих шортов биржей не предъявляется. Среднесрочно это решение не является поводом для устойчивого роста акций. В кейсе Аэрофлота основную роль сейчас играет вопрос окончательного размера допэмиссии. Сохраняем осторожный взгляд.

Продолжается сползание акций Юнипро (-1,3%), которые не пользуются спросом после публикации слабого отчета за II квартал и очередного переноса запуска 3-го энергоблока Березовской ГРЭС. Драйверов роста пока нет, бумаги могут выглядеть слабее рынка. Однако дальнейшее снижение можно воспринимать в качестве возможности для покупки по более привлекательным уровням со ставкой на повышение дивидендов в следующие годы.

Сегодня опубликованы результаты квартальной ребалансировки индексов семейства MSCI. В индекс MSCI Russia включили акции Яндекса. Решение было ожидаемым, так что позитивное влияние может быть незначительным.

Среди корпоративных событий сегодня ожидается публикация финансовых отчетов по МСФО за II квартал 2020 г. у Русала и X5 Retail Group.

На рынке США индекс S&P 500 вчера вырос на 1,4% и вплотную приблизился к историческим максимумам. В ближайшее время может быть поставлен новый рекорд, так что локальные цели сместятся к 3425–3445 п., откуда возможна уже более сильное коррекция.

Американский рынок практически не заметил новости о резком росте инфляции. Индекс потребительских цен в США в июле ускорил рост до 1% в годовом выражении с июньских 0,6%, тогда как аналитики ожидали 0,8%. В месячном выражении рост, как и в июне, составил 0,6%, против прогнозных 0,3%. Базовый CPI, который не включает цены на продукты питания и топливо, также вырос на 0,6% в месячном выражении, что стало сильнейшим ростом с января 1991 г. Это достаточно важный среднесрочный риск, ведь сохранение этой тенденции может привести к более раннему сворачиванию стимулов, а также к оттоку из гособлигаций США, что в свою очередь способно оказать давление и на рынок акций.

В России в свою очередь наблюдается дефляция — позитивный сигнал для рынка облигации и акций, так как растут шансы на еще одно снижение ключевой ставки Банком России. Росстат накануне сообщил, что с начала августа дефляция составила 0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 2,9%. Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в августе на уровне 0,1–0,2% после 0,4% инфляции в июле.