Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть и промышленные металлы под давлением. С другой стороны, азиатские индексы преимущественно растут. Доллар слабеет против валют основных торговых партнёров. Тем не менее, российский рынок может в начале дня последовать за европейскими индексами, которые начнут торги в минусе из-за неуверенности в очередных американских стимулах. В течение дня ждём отчётность «РУСАЛ» и X5 Retail Group.

По итогам торгов 12 августа индекс МосБиржи вырос на 1,61% до 3053,99 п., а РТС на 0,86% до 1307,12 п. Внешний фон в течение дня улучшался, стимулируя покупки российских акций. Однако рубль сменил утреннее укрепление на ослабление к вечеру, что, впрочем, также помогло рынку акций. Лидировал сектор металлургии за счёт резкого движения вверх бумаг золотодобывающих компаний. Бумаги «Полюс» прибавили более 3,2%, а Polymetal более 5%. Впрочем, не отставали и бумаги сталеваров НЛМК (+3,2%) и «Северстали» (+3,11%) на ожиданиях восстановления спроса на сталь. Также в лидерах оказался Сбербанк (+3,9%), от которого ждут в ближайшее время новостей по дивидендам. С учётом недостатка средств в бюджете можно ожидать, что организации не будут рекомендовать сокращение выплат акционерам, тем более, что Минфин владеет контрольным пакетом. Акции «Юнипро» (-1,4%) продолжили отыгрывать слабую отчётность. Также слабость демонстрировали бумаги ЭН+ ГРУП, АФК «Системы», X5 Retail Group и TCS Group. Объём торгов на основной секции Московской Биржи достиг 89,279 млрд рублей.

Ухудшение динамики рубля происходило волнообразно. Сначала давление усилилось на новостях о том, что аукцион ОФЗ-ПК выпуска 24021 с погашением в апреле 2024 года не состоялся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Вторая волна давления состоялась после публикации статистики по инфляции в США. Core CPI ускорил свой рост до 1,6% в июле по сравнению с 1,2% в июне. Естественно это несколько озадачило рынок на тему будущих действий ФРС по поводу сверх мягкой денежной политики. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подходила к 0,70%, хотя ещё в начале недели падала до 0,52%. Нефть возобновила свой рост на данных по запасам в США, но продолжение этого роста может означать, что Минфин в обозримом будущем может вернуться на рынок с покупками валюты. В итоге рубль оказался в тройке аутсайдеров вместе с турецкой лирой и бразильским реалом. NZD, AUD и CAD разошлись с ним курсами, показывая укрепление от 0,15% до 0,45% против доллара США. Отметим, что Росстат зафиксировал дефляцию на уровне 0,1% на неделе до 10 августа после трёх недель нулевой динамики. Это говорит о том, что темпы годовой инфляции могут также начать снижаться после повышения до 3,37% в июле.

Американские торги завершились ростом индексов. В отличие от предыдущих двух сессий, самым сильным стал технологический сектор (+2,31%), а вот финансы (-0,29%) и промышленность (+0,36%) показали самый слабый результат. Бумаги Tesla (+13,12%) резко выросли в цене после озвученных планов по дроблению акций 1 к 5 для улучшения доступности частным инвесторам. Акции Royal Caribbean Group просели на 2,52%, хотя компания озвучила информацию о получении доступа к кредитной линии на $700 млн от Morgan Stanley. Однако начиналось всё со статистики потребительской инфляции. Индексы цен CPI и Core CPI выросли за июнь на 0,6%. Это спровоцировало рост доходностей по 10-летним казначейским обязательствам почти до 0,70% и бегство спекулянтов из валют развивающихся стран. Впрочем, для фондового рынка статистика не стала неожиданностью, или негативом. Лидеры демократов в палате представителей и сенате Нэнси Пилоси и Чак Шуммер сообщили, что министр финансов Стивен Мнучин предложил очередную встречу для обсуждения пакета экономической поддержки, но Белый дом подчёркивает свою неготовность обсуждать увеличение пакета как по сумме, так и по охвату. Среди лидеров дня на американском рынке явно доминировали технологичные компании: AMD (+7,45%), Qualcomm Inc. (+6,39%), NVIDIA Corp. (+5,44%). По итогам торгов DJIA вырос на 1,05% до 27976,84 п., S&P 500 на 1,4% до 3380,35 п., а NASDAQ на 2,13% до 11012,24 п.

Азиатские индексы демонстрировали смешанную динамику. Безработица в Австралии выросла в июле до 7,5% при ожиданиях роста до 7,8% и 7,4% в июне. Это максимальное значение безработицы за 22 года. Японский рынок демонстрировал наиболее сильный рост в регионе за счёт дорожающих акций производителей автомобилей и технологических компаний. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23261,67 п. (+1,83%), Hang Seng — 25230,80 п. (-0,05%), Shanghai Composite — 3335,24 п. (+0,48%).

Нефть встретила новый день снижением, хотя накануне котировки весьма активно повышались на фоне статистики по запасам. По данным Минэнерго США, на неделе до 7 августа коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,5 млн бар. до 514,1 млн бар. Запасы бензина снизились на 0,7 млн бар., а дистиллятов упали на 2,3 млн бар. Тем не менее, по всем позициям запасы превышают средние показатели за пять лет. По нефти превышение составляет 15%, а по дистиллятам 24%. Объём поставок за четыре недели составил: 18,5 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или —14,3% за год; 8,7 млн бар. бензина в сутки, или —10,2% за год; а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки, или —9,3% за год. Примечательно, что падение объёмов поставки авиационного топлива сократилось уже до 45,8%. Оптимизм в нефти также поддержали данные по добыче. За неделю она сократилась в США на 300 тыс. бар. до 10,7 млн бар. в сутки. Однако новый день пока складывается для сырьевых активов не столь удачно из-за повсеместных сомнений по поводу скорости восстановления глобальной экономики. К 9:00 мск Brent — $45,29 (-0,31%), WTI — $42,55 (-0,28%), Золото — $1941,6 (-0,38%), Медь — $6332,8 (-0,64%), Никель — $14240 (-0,13%).

Индекс доллара снижался на 0,24% до 93,22 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 0,67% по сравнению с почти 0,69% накануне. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,182 (+0,36%), GBP-USD — $1,308 (+0,38%), USD-JPY – 106,64 (-0,22%).