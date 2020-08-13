На старте торгов ожидается преобладание продаж в российских акциях
Мировые рынки продолжают восходящую динамику, закладывая в котировки активное восстановление мировой экономики и показателей компаний. В результате, часть индексов, в частности индекс широкого рынка S&P500, подошли вплотную к своим историческим максимумам.
Инвесторы продолжаю фокусироваться на позитивных факторах. Здесь и широкомасштабные программы количественного смягчения от ведущих Центробанков и меры по стимулированию экономик со стороны правительств различных стран. При этом в Штатах переговоры по новому пакету проходят достаточно сложно, и пока нет уверенности, что законодателям удастся договориться. Несмотря на это покупки продолжают преобладать.
Инвесторы игнорируют дальнейшее распространение коронавируса в мире. Высокие темпы распространения в США, активизация пандемии в Европе и Азии, где в некоторых странах идет речь о «второй волне», еще могут оказать существенное негативное влияние на динамику мировой экономики. В частности, это может привести к восстановлению карантинных мер, что сдержит экономическую активность. В результате траектория восстановления мировой экономики окажется не столь быстрой, что приведет к волне продаж на мировых рынках.
Также не стоит забывать и о противостоянии США и Китая. В ближайшие недели возможен рост напряженности в отношениях между двумя странами. Учитывая динамику исполнения первой фазы торгового соглашения, это увеличит риски введения тарифов на китайские товары в США, что окажет давление на мировую торговлю, а значит и темпы восстановления мировой экономики.
Учитывая это, можно говорить о сохраняющихся рисках разворота на рынках и возобновления полноценной негативной динамики. В этой связи инвесторам стоит проявлять осторожность и контролировать риски по портфелям.
Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать, как нейтральные. В Азии основные площадки, отыгрывая позитивную динамику американских рынков днем ранее, демонстрируют умеренную восходящую динамику. Исключение составляет японский Nikkei225, который прибавляет 1,8%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются под уровнями вчерашнего закрытия. На рынке энергоносителей наметилось некоторое преобладание продаж, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 45,3 доллара за баррель.
Учитывая внешний фон и то, что наши индексы вчера отыграли подъем рынков в Штатах, сегодня на старте торгов ожидаем некоторого преобладания продаж в российских акциях, которые будут реагировать на отступление цен на нефть и фьючерсов на американские инлексы. В результате, в начале дня индекс МосБиржи может предпринять попытку отступления в диапазон 3000-3050 пунктов, с последующим переходом в консолидацию под его верхней границей. При этом в ходе сессии, в случае ухудшения внешней конъюнктуры на фоне публикации статистики по заявкам на пособие по безработице в США, наш рынок может продолжить отступление от локальных максимумов.
На валютной секции Московской биржи рубль может несколько укрепиться по отношению к основным мировым валютам в начале дня. Поддержку ему окажет стабилизация рынка энергоносителей, что приведет к отступлению пары доллар/рубль от уровней вчерашнего закрытия. Так, мы ожидаем, что американская валюта на старте торгов снизится в район 73,5 рубля с последующим переходом в боковое движение у достигнутых уровней. При этом в рамках сессии ожидаем сохранение долларом позиций в верхней части диапазона 70-75 рублей.
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