Вчера рынок продолжил двигаться вверх. Индекс Мосбиржи закрылся выше 3050 пунктов, индекс РТС впервые с марта преодолел отметку 1300. Лидерами роста стали акции Polymetal (+6,12%). Аутсайдерами стали бумаги Юнипро (-1,51%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74.

ОПЕК ухудшила прогноз спроса на нефть. По расчетам организации, спрос упадет до 90 млн баррелей в сутки с в текущем году, но увеличится на 7 млн баррелей в сутки в 2021-м. Мы оцениваем эту новость нейтрально. Изменение по сравнению с предыдущей оценкой составляет менее 1 млн баррелей. В США потребление может восстанавливаться быстрее. Запасы сырой нефти в Штатах за последнюю неделю сократились на 2,5 млн баррелей, что говорит об увеличении объемов потребления. Рынок труда приходит в норму. В августе число безработных упадет ниже 10 млн. Китайская экономика также не подает тревожных сигналов. До конца третьего квартала прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения.

X5 Retail (-0,64%) отчитается за второй квартал по МСФО. Выручка ожидается на уровне 495 млрд руб., EBITDA — в объеме 41 млрд, а прибыль — на отметке 15 млрд руб. По итогам года рост продаж может составить 12%. Сеть находится в хорошей форме. Удалось справиться с ударом кризиса и развить онлайн-сегмент. Консенсус-прогноз по бумагам ритейлера — 2960 руб. на горизонте 12 месяцев.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Из важной статистики — данные о числе обращений за пособием по безработице в США и о динамике американской внешней торговли. Ориентир для пары USD/RUB: 73-74, диапазон по индексу Мосбиржи: 3000-3050 пунктов.



