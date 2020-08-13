Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились повышением трех основных индексов на 1-2,1% во главе с высокотехнологичным сектором. S&P 500 не достиг исторического максимума 3393 пункта, но находится совсем недалеко от него. Рынки продолжали верить в лучшее и рассчитывать на восстановление национальной экономики. На улучшение экономической ситуации накануне указало, в частности, ускорение темпов роста индекса потребительских цен в июле.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2% в рамках коррекции. В четверг инвесторы будут оценивать цифры по еженедельным пособиям по безработице, темпы роста которых, вероятно, останутся стабильными и составят 1,12 млн заявок (против 1,18 млн на предыдущей неделе).

Торги в Европе завершились повышением индикатора Euro Stoxx 50 на 0,9%. В регионе порадовались статистике по улучшению ситуации в промышленном секторе еврозоны в июне. Данные четверга же показали снижение индекса потребительских цен Германии в июле, как и ожидалось, на 0,1% г/г – умеренно негативно для экономики.

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,8%. Индексы Китая изменяются в пределах 0,5%, а гонконгский Hang Seng снижается на 0,25%. Инвесторы ждут развития ситуации с торговым противостоянием США и КНР и воздерживаются от принятия важных решений.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром дешевеют примерно на 0,5% после уверенного роста накануне. Котировки находятся не так далеко от августовских пиков 46,26 долл и 43,52 долл и в четверг будут реагировать на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства. Накануне рынок получил позитивные сигналы от Минэнерго США, которое сообщило о существенном сокращении запасов нефти и нефтепродуктов, а также нефтедобычи в стране.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в среду уверенно выросли, а рублевый индикатор обновил пик с февраля, поднявшись до 3053 пунктов. Долларовый РТС поднялся до максимума с марта, достигнув 1307 пунктов. Следующими целями повышения индексов, после некоторой краткосрочной коррекции, могут стать уровни 3070 и 1330 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3035-3080 пунктов.

Рубль на Мосбирже накануне потерял порядка 1% к доллару и евро. Пара доллар/рубль после отскока от поддержки 72,50 руб сохраняет нацеленность на августовский пик 74,53 руб. Пара евро/рубль стремилась к 87 руб и, вероятно, продолжит заручаться поддержкой от роста европейской валюты на рынке Форекс. Российский рубль продолжает игнорировать высокий мировой аппетит к риску и стабильность нефтяных котировок.

Утром можно ожидать выхода российских фондовых индексов и рубля в небольшой минус ввиду некоторого ухудшения зарубежных настроений. В течение сессии настроения, однако, могут измениться в зависимости от динамики рынка нефти, а также еженедельных данных по рынку труда в США. Краткосрочный импульс к росту в целом сохраняется и может лишь на время прерваться на коррекционное снижение. Акции Яндекса были ожидаемо включены в расчет индекса MSCI Russia, что позитивно для бумаг эмитента.



