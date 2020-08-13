Однодневные ставки вчера заметно снизились вследствие увеличения запаса свободных резервов в банковской системе. По состоянию на утро вторника баланс средств банков на корсчетах в ЦБ достиг 2,85 трлн руб., что существенно выше 2,6 трлн руб., необходимых, по нашим расчетам, для выполнения требований усреднения. На этом фоне ставка RUONIA, по нашим оценкам, опустилась ниже 4,1% против 4,18% во вторник. Ставка однодневного валютного свопа упала на 12 бп, до 3,74%, а закрытие произошло на еще более низкой отметке в 3,49%, на 37 бп ниже уровня предыдущего дня. Индекс RUSFAR овернайт снизился на 1 бп, до 4,19%. Мы считаем, что потенциал для дальнейшего снижения коротких ставок сохраняется, но небольшой, учитывая, что в ближайшие дни приток в систему ликвидности по бюджетному каналу, как мы ожидаем, сократится в соответствии с сезонным внутримесячным трендом. Вопреки нашим ожиданиям, возможностью однодневного репо с Федеральным казначейством банки вчера не воспользовались. На сегодняшнем аукционе лимит повышен до 20 млрд руб. Плюс к этому Казначейство сегодня проведет аукционы 91-дневного репо и 56-дневных депозитов, лимит на которых также составит по 20 млрд руб. Мы ожидаем, что средства, предлагаемые в рамках срочных инструментов, будут выбраны полностью, тогда как наличие спроса на однодневном аукционе представляется менее вероятным.

В более длинных ставках денежного рынка движения вчера были вновь минимальными. Кривая FRA осталась на прежних позициях: 3x6 FRA составила 4,51%, а 9x12 FRA закрылась на отметке 4,57%, всего на 2 бп ниже уровня 3-месячной ставки MosPrime. Ставки процентных свопов на большинстве сроков повысились на 1 бп (годовая и 5-летняя ставки IRS достигли 4,63% и 5,25% соответственно), а годовая ставка NDF и 5-летняя ставка кросс-валютных свопов закрылись на уровне 3,89%. Спред кросс-валютных ставок на отрезке 1–5 лет достиг нулевой отметки впервые с сентября 2018 г.